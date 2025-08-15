L’EAACI lance une campagne mondiale de sensibilisation aux allergies aux antibiotiques lors du EAACI Congress 2025

ZURICH, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’EAACI a lancé sa Antibiotic Allergy Awareness Campaign (Campagne de sensibilisation aux allergies aux antibiotiques) à l’occasion de son Congrès 2025 à Glasgow. Cette initiative marque le début d’un effort mondial visant à lutter contre les erreurs d’étiquetage et son lien avec la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Un appel mondial à l’action

Les erreurs d’étiquetage relatives aux allergies aux antibiotiques touchent des millions de personnes dans le monde. Des mentions erronées conduisent à éviter les traitements de première intention et à surutiliser les antibiotiques de deuxième intention, favorisant ainsi la RAM. L’EAACI appelle l’ensemble des acteurs à promouvoir un diagnostic précis et un usage responsable des antibiotiques.

« Nous entamons une action à long terme, et non une initiative ponctuelle », a déclaré Maria Torres, présidente de l’EAACI. « Trop de vies sont affectées par des étiquettes d’allergie non vérifiées qui limitent les options de traitement et aggravent les résultats en matière de santé. Cette campagne vise à corriger ces étiquettes, améliorer la sécurité et préserver les antibiotiques pour les générations futures. Rectifier ces étiquettes, c’est sauver des vies, aujourd’hui et demain. »

Les objectifs de la campagne :

Sensibiliser aux dangers des mentions incorrectes d’allergie aux antibiotiques

Donner aux patients et aux professionnels de santé des outils et formations adaptés

Promouvoir des protocoles d’évaluation des allergies fondés sur des données probantes

Encourager une prescription raisonnée des antibiotiques afin d’en préserver l’efficacité à long terme

Faire tomber les barrières

De nombreux patients disposent d’étiquettes d’allergie obsolètes, non vérifiées ou auto-déclarées, qui limitent leurs options de traitement et augmentent les risques. La campagne cible ces problèmes par le biais de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation.

Des ressources pour stimuler le changement

L’un des éléments clés de la campagne consiste en une courte vidéo éducative qui rappelle ce qu’est l’allergie aux antibiotiques et pourquoi il est crucial de disposer d’étiquettes adéquates. Le Promotional Kit 2025 met à disposition des outils pour promouvoir la campagne sur tous les canaux.

Rejoignez le mouvement

Lancées sous le slogan « Correct Labels, Better Lives » (Des étiquettes correctes, une vie meilleure), les actions de la campagne invitent professionnels, enseignants, institutions et particuliers à s’engager dans cette mobilisation mondiale. Ensemble, nous pouvons protéger l’efficacité des antibiotiques.

Découvrez la campagne et téléchargez les ressources : https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

À propos de l’EAACI

La Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) est la plus grande association professionnelle européenne de ces domaines thérapeutiques. Elle s’engage à faire progresser la recherche et les soins pour les personnes atteintes de maladies allergiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://eaaci.org

Cordonnées : communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d7cd4b-652b-4207-9c07-315528446450