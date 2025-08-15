EAACI משיקה קמפיין מודעות עולמי לאלרגיה לאנטיביוטיקה בקונגרס EAACI 2025

ציריך, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

EAACI השיקה את קמפיין המודעות לאלרגיה לאנטיביוטיקה במהלך הקונגרס שלה לשנת 2025 בגלזגו. היוזמה מתחילה במאמץ עולמי לטפל בתיוג שגוי והקשר שלו לעמידות אנטי-מיקרוביאלית (AMR).

קריאה גלובלית לפעולה

תיוג שגוי של אלרגיה לאנטיביוטיקה משפיע על מיליוני אנשים ברחבי העולם. תוויות לא מדויקות מובילות להימנעות מטיפולי קו ראשון ושימוש יתר באנטיביוטיקה קו שני, נתון שמגביר את ה-AMR. אקדמיית EAACI קוראת לכל בעלי העניין לקדם אבחון מדויק ושימוש אחראי באנטיביוטיקה.

"אנחנו משיקים תנועה - לא רגע", אמרה מריה טורס (Maria Torres), נשיאת EAACI. "יותר מדי חיים מושפעים מתוויות אלרגיה לא מאומתות שמגבילות את אפשרויות הטיפול ומחמירות את התוצאות הבריאותיות. קמפיין זה בונה מומנטום לתיקון תוויות, שיפור הבטיחות ושימור האנטיביוטיקה לדורות הבאים. תיקון תוויות פירושו הצלת חיים - עכשיו ובעתיד".

מטרות הקמפיין:

*העלאת המודעות לסכנות של תוויות שגויות לאלרגיה לאנטיביוטיקה

*העצמת מטופלים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות עם כלים והדרכה

*לקדם פרוטוקולים מבוססי ראיות להערכת אלרגיה

*לעודד מרשמים רציונליים לאנטיביוטיקה כדי להגן על יעילות ארוכת טווח

לשבור את המחסומים

חולים רבים נושאים תוויות אלרגיה מיושנות, לא מאומתות או מדווחות על עצמם, נתון שמפחית את אפשרויות הטיפול ומגביר את הסיכון. הקמפיין מתמודד עם נושאים אלה באמצעות הדרכה, הכשרה והסברה.

משאבים להנעת שינוי

מאפיין מרכזי של הקמפיין הוא סרטון חינוכי קצר המסביר מהות אלרגיה לאנטיביוטיקה ומדוע תוויות נכונות חשובות. ערכת הפיתוח 2025 מציעה כלים להגברת הקמפיין בכל הפלטפורמות.

הצטרפו לתנועה

הקמפיין, שהושק תחת הסיסמה "תוויות נכונות, חיים טובים יותר", מזמין אנשי מקצוע, מחנכים, מוסדות ואנשים פרטיים להצטרף למאמץ המודעות העולמי. יחד, אנו יכולים להגן על יעילות האנטיביוטיקה.

גלו את הקמפיין והורידו משאבים: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign

אודות EAACI

האקדמיה האירופית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית - The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) היא הארגון המקצועי הגדול ביותר באירופה בתחום, המחויב לקדם מחקר וטיפול בנפגעי מחלות אלרגיות.

מידע נוסף בכתובת https://eaaci.org .

