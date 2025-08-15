EAACI Meluncurkan Kampanye Peningkatan Kesadaran Alergi Antibiotik Global di Kongres EAACI 2025 (EAACI Congress 2025)

ZURICH, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EAACI telah meluncurkan Kampanye Peningkatan Kesadaran Alergi Antibiotiknya selama Kongres 2025 di Glasgow. Inisiatif ini memulai upaya global untuk mengatasi kesalahan pelabelan dan kaitannya dengan resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR).

Pesan Ajakan Global

Kesalahan pelabelan alergi antibiotik berdampak ke jutaan orang di seluruh dunia Label yang tidak akurat menyebabkan penghindaran pengobatan lini pertama dan penggunaan antibiotik lini kedua secara berlebihan sehingga mendorong terjadinya AMR. EAACI menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan diagnosis yang akurat dan penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab.

“Kami meluncurkan suatu gerakan, bukan suatu momen,” ujar Maria Torres, Presiden EAACI. “Terlalu banyak kehidupan terdampak oleh label alergi yang tidak diverifikasi yang membatasi opsi pengobatan dan memperburuk hasil pengobatan pada kesehatan pasien. Kampanye ini membangun momentum untuk memperbaiki label, meningkatkan keamanan, dan mempertahankan efektivitas antibiotik untuk generasi masa mendatang. Memperbaiki label berarti menyelamatkan nyawa—kini dan di kemudian hari.”

Tujuan Kampanye:

Meningkatkan kesadaran tentang bahaya label alergi antibiotik yang salah

Membekali pasien dan tenaga kesehatan profesional dengan alat bantu dan pelatihan

Mempromosikan protokol evaluasi alergi berbasis bukti

Mendorong peresepan antibiotik yang masuk akal untuk melindungi efikasinya dalam jangka panjang

Menghilangkan Hambatan

Banyak pasien membawa label alergi yang sudah tidak berlaku, belum diverifikasi, atau dilaporkan sendiri sehingga mengurangi opsi pengobatan dan meningkatkan risiko. Kampanye ini mengatasi masalah-masalah ini melalui edukasi, pelatihan, dan advokasi.

Referensi untuk Mendorong Perubahan

Fitur utama dalam kampanye ini adalah video edukatif singkat yang menjelaskan alergi antibiotik dan mengapa label yang benar itu penting. Kit Promosi 2025 menyediakan alat untuk memperkuat kampanye di semua platform.

Bergabunglah dalam Gerakan ini

Kampanye yang diluncurkan dengan slogan “Correct Labels, Better Lives” (Label yang Benar, Kehidupan yang Lebih Baik), mengajak para profesional, pendidik, institusi, dan individu untuk bergabung dalam upaya peningkatan kesadaran global. Bersama, kita dapat melindungi efektivitas antibiotik.

Jelajahi kampanye dan unduh referensinya: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

Tentang EAACI

Akademi Alergi dan Imunologi Klinis Eropa (European Academy of Allergy and Clinical Immunology/EAACI) adalah asosiasi profesional terbesar Eropa dalam bidangnya, yang berkomitmen untuk memajukan penelitian dan perawatan bagi mereka yang mengalami penyakit alergi.

Pelajari selengkapnya: https://eaaci.org

Kontak: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d7cd4b-652b-4207-9c07-315528446450