EAACI、2025年度EAACI会議 (EAACI Congress 2025) で、世界規模の抗生物質アレルギー意識向上キャンペーンを開始

チューリッヒ発, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧州アレルギー・臨床免疫学会 (European Academy of Allergy and Clinical Immunology、EAACI) は、グラスゴーでの2025年度EAACI会議において、抗生物質アレルギー意識向上キャンペーンを開始した。 このイニシアチブでは、誤表示と薬剤耐性 (AMR) へのその関連性に対処するために世界規模の取り組みを開始する。

世界的な行動の呼びかけ

抗生物質アレルギーの誤表示は、世界中で数百万人に影響を及ぼしている。 不正確な表示は、一次治療の回避と二次抗生物質の過剰使用を招き、AMRを助長している。 EAACIは、すべての関係者に、正確な診断と責任ある抗生物質の使用を促進するよう呼びかけている。

「私たちはが開始する活動は、一時的なものではなく、持続的なものです」とEAACI会長のマリア・トーレス (Maria Torres) は述べている。 「未確認のアレルギー表示により、治療の選択肢が制限され、健康転帰が悪化し、大勢の人の生活が影響を受けています。 このキャンペーンは、表示を訂正し、安全性を向上させ、将来の世代のために抗生物質の有効性を維持するための流れを作るものです。 表示を訂正することは、現在と未来の命を救うことを意味します」。

キャンペーンの目標：

抗生物質アレルギーの不正確な表示の危険性について周知する

ツールとトレーニングにより患者と医療従事者を支援する

エビデンスに基づいたアレルギー評価手順を促進する

合理的な抗生物質の処方を促進して、長期的な有効性を保護する

障壁の打破

多くの患者が、古い、未確認、または自己申告によるアレルギー表示を保持している。これにより、治療の選択肢が制限され、リスクが増大している。 このキャンペーンは、教育、トレーニング、権利擁護を通じて、これらの課題に取り組むものである。

変革を推進するためのリソース

キャンペーンの主要な特徴は、抗生物質アレルギーと、正しい表示が重要である理由を解説する短い教育用動画である。 プロモーションキット2025は、すべてのプラットフォームでキャンペーンの効果を増強するためのツールを提供する。

活動への参加

「正しいラベル、より良い生活」のスローガンの下、開始したキャンペーンでは、専門家、教育者、医療機関、個人に意識向上のための世界規模の活動に加わるよう呼びかける。 皆が協力することで、抗生物質の有効性を守ることができる。

以下でキャンペーンを閲覧し、リソースをダウンロードされたい： https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

EAACIについて

欧州アレルギー・臨床免疫学会 (EAACI) は、アレルギー疾患に苦しむ人々のための研究と医療の発展に取り組む、ヨーロッパ最大の専門家団体である。

詳しくは、以下を参照のこと：https://eaaci.org

