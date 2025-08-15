EAACI, 2025 EAACI 학회에서 전 세계 항생제 알레르기 인식 제고 캠페인 개시

취리히, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유럽 알레르기 임상 면역학회 (EAACI)가 2025년 글래스고에서 열린 학회에서 ‘항생제 알레르기 인식 제고 캠페인’ (Antibiotic Allergy Awareness Campaign) 을 시작했다. 이번 이니셔티브는 잘못된 표기와 항균제 내성(AMR) 간의 연관성을 해결하기 위한 전 세계적 노력이 시작됨을 알리는 행보이다.

전 세계적 행동 촉구에 나서다

항생제 알레르기 오표기는 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치고 있다. 부정확한 표기는 1차 치료제 사용을 피하게 만들고 2차 항생제의 과도한 사용을 초래해 항균제 내성(AMR)을 악화시킨다. EAACI는 모든 이해관계자들에게 정확한 진단과 책임 있는 항생제 사용을 촉진할 것을 촉구하고 있다.

EAACI의 마리아 토레스 (Maria Torres)회장은 “우리는 단기적 이벤트가 아닌 지속적인 캠페인 개시에 나선 것이다” (We are launching a movement — not a moment)라며 “확인되지 않은 알레르기 표기 때문에 너무나 많은 생명이 치료 선택권을 제한당하고 건강 결과가 악화되고 있다. 이번 캠페인은 표기를 바로잡고, 안전성을 향상시키며, 미래 세대를 위해 항생제를 보존하기 위한 동력을 마련하는 것이다. 표기를 바로잡는 것은 지금과 미래 모든 시점에서 생명을 구하는 소중한 일이다”라고 강조하였다.

캠페인의 목표는 다음과 같다:

잘못된 항생제 알레르기 표기의 위험성에 대한 인식 제고

환자와 의료 전문가에게 도구와 교육을 제공하여 역량 강화

근거 기반의 알레르기 평가 지침 촉진

장기적인 효능을 보호하기 위해 합리적인 항생제 처방 장려

장벽 허물기

많은 환자들이 오래되었거나 검증되지 않았거나 본인이 직접 보고한 알레르기 표기를 가지고 있어 치료 선택지를 줄이고 위험을 높이고 있다. 이번 캠페인은 교육, 훈련, 옹호 활동을 통해 이러한 문제를 해결한다.

변화를 이끌어내는 자원들

캠페인의 핵심 요소 중 하나는 항생제 알레르기와 올바른 표기의 중요성을 설명하는 짧은 교육 영상이다. ‘프로모션 키트 2025’는 모든 플랫폼에서 캠페인을 확대할 수 있는 도구를 제공한다.

캠페인에 동참하기

“정확한 표기, 더 나은 삶(Correct Labels, Better Lives)”이라는 슬로건 아래 시작된 이번 캠페인은 전문가, 교육자, 기관, 개인 모두에게 전 세계 인식 제고 노력에 동참할 것을 초대한다. 함께라면 항생제의 효능을 지킬 수 있다.

캠페인에 대해 보다 자세히 알아보고 자료도 다운로드 해 보세요: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

유럽 알레르기 임상 면역학회(EAACI)는 이 분야에서 유럽 최대 규모의 전문 학회로, 알레르기 질환에 영향을 받는 사람들을 위한 연구와 치료 향상에 전념하고 있다.

보다 자세히 알아보려면 홈페이지 (https://eaaci.org)를 방문하세요

