EAACI Melancarkan Kempen Kesedaran Alergi Antibiotik Global di Kongres EAACI 2025 (EAACI Congress 2025)

Seruan Global untuk Bertindak

Pelabelan yang tidak tepat bagi alergi antibiotik memberi kesan kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Label yang tidak tepat menyebabkan penghindaran rawatan barisan pertama dan penggunaan berlebihan antibiotik barisan kedua, sekali gus menyumbang kepada rintangan antimikrob (AMR). EAACI menyeru semua pihak berkepentingan agar mempromosikan diagnosis yang tepat dan penggunaan antibiotik yang bertanggungjawab.

“Kami sedang melancarkan satu gerakan — bukan sekadar satu momen,” kata Maria Torres, Presiden EAACI. “Terlalu banyak nyawa terjejas akibat label alergi yang tidak disahkan, yang mengehadkan pilihan rawatan dan memburukkan keadaan kesihatan. Kempen ini membina momentum untuk memperbetulkan label, meningkatkan keselamatan dan memastikan antibiotik terus berkesan untuk generasi akan datang. Membetulkan label bermakna menyelamatkan nyawa — sekarang dan pada masa hadapan.”

Matlamat Kempen:

Meningkatkan kesedaran tentang bahaya label alergi antibiotik yang tidak tepat

Memperkasakan pesakit dan profesional kesihatan melalui alat dan latihan

Menggalakkan penggunaan protokol penilaian alergi yang berasaskan bukti

Mendorong amalan preskripsi antibiotik secara rasional bagi melindungi keberkesanan dalam jangka panjang

Merungkai Halangan

Ramai pesakit mempunyai label alergi yang sudah lapuk, tidak disahkan atau hanya berdasarkan laporan sendiri, yang mengehadkan pilihan rawatan serta meningkatkan risiko kesihatan. Kempen ini menangani isu-isu tersebut melalui pendidikan, latihan dan advokasi.

Sumber untuk Memacu Perubahan

Salah satu ciri utama kempen ini ialah video pendidikan ringkas yang menerangkan tentang alergi antibiotik dan kepentingan pelabelan yang tepat. Kit Promosi 2025 menyediakan pelbagai alat untuk memperluaskan kempen di semua platform.

Sertai Gerakan Ini

Dilancarkan dengan slogan “Correct Labels, Better Lives” (Label yang Betul, Kehidupan yang Lebih Baik), kempen ini mengajak para profesional, pendidik, institusi dan individu untuk menyertai usaha kesedaran global tersebut. Bersama-sama, kami dapat melindungi keberkesanan antibiotik.

Terokai kempen tersebut dan muat turun sumber: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

Perihal EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) merupakan persatuan profesional terbesar di Eropah dalam bidang ini, yang komited untuk memajukan penyelidikan dan penjagaan bagi mereka yang terjejas oleh penyakit alahan.

Ketahui lebih lanjut: https://eaaci.org

