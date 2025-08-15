EAACI lança campanha global de conscientização sobre alergia a antibióticos no Congresso EAACI 2025 (EAACI Congress 2025)

ZURIQUE, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EAACI lançou sua Campanha de Conscientização sobre Alergia a Antibióticos durante seu Congresso de 2025, realizado em Glasgow. A iniciativa dá início a um esforço global para abordar a rotulagem incorreta e sua ligação com a resistência antimicrobiana (RAM).

Uma chamada global à ação

A rotulagem incorreta de alergias a antibióticos afeta milhões de pessoas no mundo todo. Informações incorretas nos rótulos resultam na evitação de tratamentos de primeira linha e no uso excessivo de antibióticos de segunda linha, alimentando a RAM. A EAACI faz um apelo a todas as partes interessadas para que promovam o diagnóstico preciso e o uso responsável de antibióticos.

“Estamos lançando um movimento — não um momento”, declarou Maria Torres, presidente da EAACI. “Muitas vidas são impactadas pela não verificação das informações sobre alergias em rótulos, limitando as opções de tratamento e piorando os resultados em termos de saúde. Esta campanha cria uma dinâmica que favorece a correção de rótulos, uma melhora na segurança e a preservação dos antibióticos para as gerações futuras. Corrigir as informações dos rótulos significa salvar vidas — hoje e amanhã.”

Objetivos da campanha:

Ampliar a conscientização sobre os perigos da rotulagem incorreta de alergias a antibióticos

Capacitar os pacientes e profissionais de saúde com ferramentas e treinamento

Promover protocolos de avaliação de alergias amparados em evidências

Incentivar a prescrição racional dos antibióticos, a fim de proteger a eficácia em longo prazo

Superar os obstáculos

Muitos pacientes mantêm rótulos de alergia desatualizados, não verificados ou relatados pelos próprios pacientes, o que diminui as opções de tratamento e aumenta os riscos. A campanha aborda essas questões por meio de educação, treinamento e defesa dos direitos.

Recursos para impulsionar as mudanças

Um destaque central da campanha é um breve vídeo educativo que explica as alergias a antibióticos e por que as informações corretas em rótulos são importantes. O Kit Promocional 2025 oferece ferramentas para ampliar a campanha em todas as plataformas.

Junte-se ao movimento

Lançada sob o slogan “Correct Labels, Better Lives” (Rótulos corretos, vidas melhores), a campanha convida profissionais, educadores, instituições e indivíduos a se juntarem a este esforço global de conscientização. Juntos, podemos proteger a eficácia dos antibióticos.

Explore a campanha e baixe os recursos: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

Sobre a EAACI

A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) é a maior associação profissional da Europa na área, comprometida em promover a pesquisa e o tratamento de pessoas afetadas por doenças alérgicas.

Saiba mais em https://eaaci.org

Contato: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

