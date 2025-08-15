EAACI 在 EAACI 2025 年大会 (EAACI Congress 2025) 上启动全球抗生素过敏意识宣传活动

苏黎世, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EAACI 在其 2025 年格拉斯哥大会期间启动了抗生素过敏意识宣传活动。 这一倡议开启了一项全球行动，旨在解决误标问题及其与抗菌素耐药性 (AMR) 的关联。

全球行动号召

抗生素过敏误标影响全球数百万人。 不准确的标注导致人们回避一线治疗，并过度使用二线抗生素，从而加剧了 AMR。 EAACI 呼吁所有利益相关者推动准确诊断和负责任地使用抗生素。

“我们正在发起一场运动——而非一时之举，”EAACI 主席 Maria Torres 表示。 “太多人因未经验证的过敏标签而受影响，这不仅限制了他们的治疗选择，更导致了不良的健康后果。 这场活动正在积聚力量，以纠正标签、提高安全性，并为子孙后代保护抗生素。 纠正标签意味着拯救生命 —— 无论是现在，还是未来。”

该活动的目标：

提高公众对错误抗生素过敏标签危险性的认识

通过工具和培训赋能患者和医疗保健专业人员

推广循证过敏评估规程

推动抗生素合理使用，保障长期疗效

破除用药障碍

许多患者携带过时、未经核实或自行报告的过敏标签，这会减少治疗选择并增加风险。 该活动通过教育、培训和倡导来解决这些问题。

推动变革的资源

该活动的核心内容是一段简短的教育视频，旨在解释抗生素过敏以及为何正确标签至关重要。 Promotional Kit 2025 提供了一系列工具，以在所有平台上扩大活动影响力。

加入活动

该活动以“正确标签，美好生活” (Correct Labels, Better Lives) 为口号，邀请专业人士、教育工作者、机构及个人共同参与全球意识提升行动。 让我们共同努力，保护抗生素的疗效。

探索活动并下载资源：https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

关于 EAACI

欧洲过敏与临床免疫学会（The European Academy of Allergy and Clinical Immunology，简称 EAACI）是欧洲该领域最大的专业协会，致力于推动过敏性疾病的研究和改善患者护理。

如需了解更多信息，请访问 https://eaaci.org

