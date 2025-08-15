EAACI 於 2025 年 EAACI 大會 (EAACI Congress 2025）上啟動全球抗生素過敏意識宣傳活動

蘇黎世, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EAACI 於格拉斯哥舉行的 2025 年度大會上啟動了抗生素過敏意識宣傳活動。 此倡議開創了一項全球行動，以解決錯誤標籤問題及其與抗微生物劑耐藥性 (AMR) 的關聯。

全球行動呼籲

抗生素過敏錯誤標籤影響全球數百萬人。 若因標籤不準確，導致不採用一線治療方式而過度使用二線抗生素，這會加劇 AMR 的情況。 EAACI 呼籲所有持份者推動準確診斷和負責任地使用抗生素。

EAACI 主席 Maria Torres 指出：「我們正在發起一場運動，而非只是一時之舉。 未經確認的過敏標籤影響無數人，不僅限制治療選項，更導致健康狀況惡化。 此場活動將推動糾正標籤、提升安全，並為未來世代保存抗生素的有效性。 糾正標籤有助在當下以至未來拯救生命。」

活動目標：

提升對抗生素過敏錯誤標籤危害的意識

透過工具及培訓提高患者及醫療專業人員的能力

推廣以證據為本的過敏評估方案

鼓勵合理處方抗生素以保障長期藥效

打破障礙

很多患者帶有過時、未經驗證或自我陳述的過敏標籤，這導致治療選項減少並增加風險。 這場活動提供教育、培訓及宣傳，以解決以上問題。

推動變革的資源

這場活動的主要內容是一段教育短片，解釋抗生素過敏以及正確標籤的重要性。 《2025 年推廣套裝》提供的工具有助在所有平台上擴大活動影響力。

加入行動

在「正確標籤，改善生活」(Correct Labels, Better Lives) 的口號下，這場活動號召專業人士、教育工作者、機構及個別人士參與全球意識推廣。 攜手合作之下，我們將能守護抗生素的藥效。

探索活動並下載資源：https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

關於 EAACI

歐洲過敏及臨床免疫學會（The European Academy of Allergy and Clinical Immunology，EAACI）是歐洲在此領域最大型的專業協會，致力推進過敏疾病的研究及照顧。

了解詳情：https://eaaci.org

