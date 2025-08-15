EAACI 於 2025 年 EAACI 大會 (EAACI Congress 2025）上啟動全球抗生素過敏意識宣傳活動

蘇黎世, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EAACI 於格拉斯哥舉行的 2025 年度大會上啟動了抗生素過敏意識宣傳活動。 此倡議開創了一項全球行動，以解決錯誤標籤問題及其與抗微生物劑耐藥性 (AMR) 的關聯。
全球行動呼籲
抗生素過敏錯誤標籤影響全球數百萬人。 若因標籤不準確，導致不採用一線治療方式而過度使用二線抗生素，這會加劇 AMR 的情況。 EAACI 呼籲所有持份者推動準確診斷和負責任地使用抗生素。
EAACI 主席 Maria Torres 指出：「我們正在發起一場運動，而非只是一時之舉。 未經確認的過敏標籤影響無數人，不僅限制治療選項，更導致健康狀況惡化。 此場活動將推動糾正標籤、提升安全，並為未來世代保存抗生素的有效性。 糾正標籤有助在當下以至未來拯救生命。」
活動目標：
- 提升對抗生素過敏錯誤標籤危害的意識
- 透過工具及培訓提高患者及醫療專業人員的能力
- 推廣以證據為本的過敏評估方案
- 鼓勵合理處方抗生素以保障長期藥效
打破障礙
很多患者帶有過時、未經驗證或自我陳述的過敏標籤，這導致治療選項減少並增加風險。 這場活動提供教育、培訓及宣傳，以解決以上問題。
推動變革的資源
這場活動的主要內容是一段教育短片，解釋抗生素過敏以及正確標籤的重要性。 《2025 年推廣套裝》提供的工具有助在所有平台上擴大活動影響力。
加入行動
在「正確標籤，改善生活」(Correct Labels, Better Lives) 的口號下，這場活動號召專業人士、教育工作者、機構及個別人士參與全球意識推廣。 攜手合作之下，我們將能守護抗生素的藥效。
探索活動並下載資源：https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/
關於 EAACI
歐洲過敏及臨床免疫學會（The European Academy of Allergy and Clinical Immunology，EAACI）是歐洲在此領域最大型的專業協會，致力推進過敏疾病的研究及照顧。
了解詳情：https://eaaci.org
