Aspo Oyj Sisäpiiritieto 15.8.2025 klo 11.30

Sisäpiiritieto: Aspo myy Leipurin-liiketoiminnan Lantmännenille

Aspo on tänään allekirjoittanut sopimuksen Leipurin-liiketoiminnan myymisestä Lantmännenille 63 milj. euron velattomalla yritysarvolla. Arvioitu käteiskauppahinta kaupan toteutushetkellä on n. 60 milj. euroa.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Aspo kertoi pääomamarkkinapäivänään 14.5.2024 portfoliovisiostaan, jonka pohjalta Aspo muodostaisi tulevina vuosina kaksi erillistä yhtiötä: Aspo Compounder (Telko ja Leipurin) ja Aspo Infra (ESL Shipping). Samassa yhteydessä kerrottiin myös, että liiketoimintojen myynti on yksi arvioitavista strategisista vaihtoehdoista omistaja-arvon maksimoimiseksi. Leipurin myynti vahvistaa merkittävästi Aspon tasetta ja mahdollistaa tulevia kasvupanostuksia Telkon liiketoimintaan. Leipurin myynti on merkittävä askel aiemmin kommunikoidun vision toteuttamisessa, jota myös Telkon jo toteutuneet yrityskaupat sekä ESL Shippingin tekemät merkittävät investoinnit huippuluokan aluksiin vievät eteenpäin.

”Leipurin-liiketoiminnan myynti toteuttaa Aspon strategiaa sekä arvonluontia parhaiten. Viime vuosina Leipurin on luopunut koneliiketoiminnasta, myynyt idän liiketoiminnat ja tehnyt kolme yritysostoa lännessä. Olemme myös merkittävästi parantaneet Leipurin suoritusta viime vuosien aikana ja tukeneet asiakkaidemme menestystä. Olen erittäin ylpeä Leipurin transformaatiosta ja henkilöstön tekemästä työstä. Osana Lantmännenia Leipurinilla on jatkossa erinomaiset puitteet, joissa liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä voidaan systemaattisesti ja asiakaslähtöisesti jatkaa”, sanoo Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja.

“Leipurin osto on osa Lantmännenin strategiaa vahvistaa ja laajentaa arvoketjuamme elintarvikkeiden raaka-aineissa. Yhdessä nykyisten toimintojemme sekä uuden, rakenteilla olevan kasviproteiinitehtaamme kanssa näemme vahvoja kasvumahdollisuuksia sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla. Leipurin myötä saamme arvokasta osaamista innovatiivisesta tuotekehityksestä, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa”, sanoo Magnus Kagevik, Lantmännenin toimitusjohtaja.

Vuonna 2024 Leipurin liikevaihto oli 133,1 milj. euroa (2023: 136,1 milj. euroa), vertailukelpoinen EBITA 4,9 milj. euroa (2023: 4,5 milj. euroa) ja sijoitettu pääoma 49,7 milj. euroa (2023: 46,0 milj. euroa). Leipurin tarjoaa raaka-aineita ja asiantuntijapalveluja leipomo-, elintarvike- ja food service -markkinoille Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa ja työllistää yhteensä noin 160 ihmistä. Lantmännenin mukaan Leipurin toimii jatkossa erillisenä liiketoimintana Lantmännen Energia -divisioonassa, joka tällä hetkellä sisältää elintarvikkeiden raaka-aineisiin liittyviä toimintoja, kuten kasvipohjaiset proteiinit ja kaurapohjaiset raaka-aineet.

Leipurin-liiketoiminnan myynti toteutetaan osakekauppana, ja se kattaa kaikki Leipurin-segmentin yhtiöt. Aspo raportoi Leipurin-liiketoiminta-alueen lopetettuna toimintona 2025 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen.

Toteutuessaan kaupasta kirjataan noin 16 milj. euron myyntivoitto, joka vaikuttaa Aspon raportoituun tulokseen. Kaupalla ei ole vaikutusta Aspon ohjeistukseen vuodelle 2025: Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn odotetaan olevan 35–45 miljoonaa euroa vuonna 2025. Aspo-konsernin vertailukelpoinen EBITA-arvio sisältää koko konsernin vertailukelpoisen EBITA:n, mukaan lukien Leipurin-liiketoiminta.

Lantmännen on Pohjois-Euroopan johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- ja elintarviketoimialalla. Lantmännenin omistaa 17 000 ruotsalaista maanviljelijää, ja sillä on 12 000 työntekijää sekä toimintaa yli 20 maassa. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on 70 miljardia Ruotsin kruunua.





Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com





