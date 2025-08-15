Digitaler Kompass für gezielte Zielgruppen-Insights: vivenu stellt Customer Segments vor

DÜSSELDORF, Deutschland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu, die führende Enterprise-Ticketingplattform für Live-Entertainment, präsentiert vivenu Customer Segments – das Feature, das grundlegend verändert, wie Veranstalter ihre Zielgruppen verstehen, ansprechen und monetarisieren. Mit diesem strategischen Schritt positioniert sich vivenu klar über das klassische Ticketing hinaus als ganzheitliche Event Experience Platform (EXP).

Die neue Funktion befasst sich mit dem weit verbreiteten Problem fragmentierter Kundendaten, das personalisierte Ansprache und Kundenbindung erschwert. Um das volle Potenzial des Live-Entertainment-Marktes zu erschließen, der bis 2030 voraussichtlich 270,29 Milliarden USD erreichen wird, müssen Veranstalter über einfache Transaktionen hinausgehen und Fanverhalten genau verstehen. Herausforderungen bei der Einführung von CRM-Systemen und Usability-Probleme verdeutlichen den dringenden Bedarf an integrierten, intuitiven Lösungen.

Hier setzt vivenu Customer Segments an: als intelligenter, digitaler Echtzeit-Kompass für Zielgruppen. Veranstalter können komplexe Kundendaten mühelos in ihren entscheidenden Wettbewerbsvorteil verwandeln – und das direkt innerhalb der vivenu-Plattform.

„Der Großteil von Zielgruppendaten im Live-Entertainment bleibt viel zu oft ungenutzt – verborgen hinter komplexen Integrationen und externen Tools“, sagt Jens Teichert, CTO von vivenu. „Mit vivenu Customer Segments geben wir unseren Kunden die Präzision und Unabhängigkeit, die sie brauchen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristige Loyalität aufzubauen.“

Die wichtigsten Vorteile:

Dynamische Echtzeit-Segmente:

Anders als statische Listen, aktualisieren sich Segmente kontinuierlich. Neue Kunden werden automatisch zu relevanten Gruppen hinzugefügt, sobald sich ihr Verhalten ändert – ohne manuelle Exporte.

Sofort verfügbare Insights:

Direkt im Tool sehen Veranstalter voranalysierte Kennzahlen wie Gesamtwert, durchschnittlichen Warenkorbwert, Ausgabenniveaus, Top-Standorte oder Überschneidungen mit anderen Segmenten – ganz ohne aufwendige Daten-Pipelines oder externe BI-Tools.

Native Integration mit Secret Shops:

Ein Alleinstellungsmerkmal, das hochpräzise Benefits und exklusive Angebote für bestimmte Segmente ermöglicht – oft unerreichbar für klassische CRM-Systeme.

Umfassende Daten – ohne externe Tools:

Einfache Abfrage sämtlicher Daten, um einen vollständigen 360°-Blick auf Kunden zu erhalten. Das macht komplexe, externe CRMs überflüssig und liefert Enterprise-Leistung ohne technische Hürden.

Dieser Launch bringt eine richtungsweisende Veränderung mit sich: Ticketing wird von reiner Verkaufsplattform zur strategischen Marketing-Ebene. Veranstalter maximieren ihren ROI und schaffen tiefere Fanbindungen – schließlich steigert eine personalisierte Ansprache die Kaufwahrscheinlichkeit um bis zu 80 %.

