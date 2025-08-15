Les ventes résidentielles au Canada continuent à grimper en juillet, et le prix de référence national demeure stable

OTTAWA, Ontario, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En juillet 2025, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont augmenté de 3,8 % d’un mois à l’autre. Poursuivant sur les hausses des trois mois précédents, les transactions connaissent maintenant une hausse de 11,2 % depuis mars.

La reprise des ventes en juillet a été propulsée en grande partie par la région du Grand Toronto, où les transactions, même si elles sont demeurées à des niveaux historiquement bas, ont rebondi de 35,5 % depuis mars.

« Avec les ventes affichant une quatrième hausse consécutive en juillet, et ce, de près de 4 %, la reprise post-crise inflationniste tant attendue dans le secteur de l’habitation semble être enfin arrivée, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Il sera intéressant de voir comment les acheteurs réagiront à la hausse de l’offre qui se produit généralement au cours de la première moitié de septembre. »

Faits saillants de juillet

Les ventes résidentielles au pays ont augmenté de 3,8 % d’un mois à l’autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 6,6 % comparativement au même mois l’an dernier.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites est demeuré inchangé (+0,1 %) d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) est demeuré inchangé d’un mois à l’autre, mais a diminué de 3,4 % d’une année à l’autre.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 0,6 % d'une année à l'autre.





L’offre est demeurée quasi inchangée d’un mois à l’autre en juillet (+0,1 %). Combiné à la hausse notable des ventes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a atteint 52 %, comparativement à 50,1 % en juin et à 47,4 % en mai. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de juillet 2025, 202 500 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS®, ce qui représente une hausse de 10,1 % par rapport à la même période l’année dernière et un résultat comparable à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

« La reprise se poursuit pendant la transition du marché du printemps à celui de l’été, ce qui est le contraire de ce qui se produit normalement, mais cette année n’a pas été une année normale, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Habituellement, nous voyons une explosion de nouvelles inscriptions au début de septembre pour lancer le marché de l’automne, mais il semble que les acheteurs reviennent de plus en plus sur le marché. Si vous envisagez d’acheter ou de vendre une propriété cet automne, communiquez avec un courtier ou agent immobilier dans votre région dès aujourd’hui. »

On comptait 4,4 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de juillet 2025, de nouveau en baisse comparativement à la moyenne à long terme, qui se situe autour de 5 mois, alors que les ventes poursuivent leur remontée. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national est resté inchangé entre juin et juillet 2025. Après les baisses enregistrées au cours du premier trimestre de l’année, le prix de référence national est resté pratiquement inchangé depuis le mois de mai.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 3,4 % par rapport à juillet 2024. Il s’agit d’une baisse moins importante que celle enregistrée en juin. Compte tenu de l’ampleur de la baisse des prix au second semestre de 2024, il est prévu que les baisses d’une année à l’autre ralentissent dans les mois à venir.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en juillet 2025 s’est établi à 672 784 $, soit une hausse de 0,6 % par rapport à juillet 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le lundi 15 septembre 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

