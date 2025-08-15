Aduro Clean Technologies fait le point sur la progression de son usine pilote NGP

LONDON, Ontario, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, fait aujourd’hui le point sur l’usine pilote Hydrochemolytic™ Technology Next Generation Process (NGP).

L’usine pilote NGP constitue une étape clé dans la trajectoire d’expansion d’Aduro. Elle a pour objectif de valider la technologie Hydrochemolytic™ Technology en fonctionnement continu, de définir les paramètres d’exploitation sur différents intrants ciblés et de produire des échantillons ainsi que des données de qualité destinées aux évaluations clients. Elle doit également confirmer les bilans matière et énergie, les rendements et la contrôlabilité, fournir les données nécessaires aux évaluations environnementales et analyses de cycle de vie, servir de base à la formation des opérateurs et à l’élaboration des procédures standard, et générer les données essentielles pour définir le design et l’approche d’intégration de l’usine de démonstration annoncée précédemment, dont la capacité initiale est de 8 000 tonnes par an.

Les travaux sur l’usine pilote progressent conformément au calendrier, suivant un plan coordonné avec plusieurs volets menés en parallèle. Les composants fournis par les fabricants d’équipements d’origine, la fabrication des modules de procédé (« skids ») et l’intégration des systèmes d’automatisation et de contrôle sont en cours de préparation pour livraison sur site en vue de leur installation, de l’intégration des systèmes et du lancement du programme de mise en service dès septembre 2025.

L’usine pilote NGP se compose de trois systèmes principaux : (1) une extrudeuse qui prépare et achemine la matière première ; (2) un système de réacteur pour la conversion des plastiques ; et (3) un système de récupération permettant de purifier et refroidir le produit liquide. Le processus de mise en service se déroulera en plusieurs étapes : deux systèmes doivent démarrer leur mise en service en septembre 2025, et le troisième en octobre 2025. Ce processus suivra un programme structuré incluant la pré-mise en service, la mise en service à froid, l’intégration progressive des systèmes, les essais en milieu humide et les premières campagnes opérationnelles. La Société a établi un processus rigoureux, en collaboration avec ses fournisseurs d’équipements et de systèmes, afin d’assurer un soutien technique approprié.

Les préparatifs du site dans les laboratoires de London, destinés à accueillir l’usine pilote NGP, sont désormais achevés. Les travaux comprenaient la mise à niveau des systèmes CVC et des infrastructures électriques pour répondre aux normes de sécurité et aux exigences réglementaires. Par ailleurs, Aduro a agrandi ses bureaux et laboratoires afin d’accueillir l’usine pilote et d’accompagner la croissance des effectifs. De récentes embauches pour augmenter les rangs des services d’exploitation et d’ingénierie permettront à l’équipe de mener à bien les prochaines phases du projet. La préparation des documents d’exploitation et supports de formation progresse également, incluant procédures standard, checklists de mise en service et procédures critiques de sécurité.

Les essais de réception en usine des extrudeurs — derniers équipements à long délai de livraison pour l’usine pilote NGP — ont été réalisés avec succès chez le fabricant, confirmant leur conformité aux spécifications et leur préparation pour la livraison sur site. Le directeur des opérations, David Weizenbach, et le directeur scientifique, le Dr Anil Jhawar, étaient présents la semaine dernière pour assister aux tests. Une fois livrés, les extrudeuses feront l’objet de vérifications de mise en service à froid et d’activités d’acceptation sur site, comprenant montage, calibration, vérification logique ainsi que familiarisation et formation des opérateurs, avant intégration aux autres systèmes.

Zeton , mandaté par Aduro pour diriger la conception et la fabrication de l’usine pilote NGP, a réceptionné tous les composants majeurs à long délai pour les systèmes de réacteur, de refroidissement et de séparation. L’assemblage des modules de procédé est en cours dans ses installations. Les activités actuelles incluent la configuration et l’alignement des équipements, l’assemblage des tuyauteries, l’installation des instruments et la préparation aux tests d’entrées/sorties, en vue d’une expédition, et une installation sans heurts dans les laboratoires de London. À mesure que les systèmes restants seront certifiés pour l’expédition, Zeton procédera à des tests de réception en usine avant la livraison sur le site d’Aduro.

Siemens , chargée de fournir les systèmes de contrôle avancés et services d’ingénierie, a expédié les composants critiques d’automatisation et électriques à long délai. Les travaux d’intégration du matériel de contrôle, des logiciels et de l’environnement de données se déroulent conformément au calendrier du projet et visent à garantir une exploitation sécurisée et une collecte fiable des données pendant la mise en service et les campagnes opérationnelles.

La préparation des intrants est en cours : la Société et son partenaire NexGen Polymers assurent l’approvisionnement et la qualification de flux de déchets plastiques représentatifs, ainsi que des catalyseurs et autres intrants nécessaires au démarrage et aux premières campagnes opérationnelles, sur la base d’une logistique coordonnée, de spécifications techniques et d’évaluations en laboratoire incluant des matériaux identifiés dans le cadre du Programme d’engagement clients (Customer Engagement Program - CEP).

« Le développement de l’usine pilote NGP se déroule conformément au calendrier et reflète une excellente coordination ainsi qu’une exécution rigoureuse des travaux d’ingénierie, de fabrication et de préparation du site. Ce jalon marque une avancée significative dans notre processus de commercialisation, à mesure que nous faisons progresser la technologie Hydrochemolytic™ Technology vers une exploitation continue. Notre objectif est de produire des échantillons pertinents pour nos clients et de générer des données d’exploitation qui serviront à la conception et à l’intégration de la prochaine phase. Je tiens à souligner la contribution de notre équipe et de nos partenaires, notamment Zeton, Siemens et nos fournisseurs, pour leur engagement constant envers la sécurité et la qualité. Nous poursuivrons les travaux de construction et d’intégration dans les semaines à venir afin de tenir notre objectif de lancer le programme de mise en service au troisième trimestre 2025 », a déclaré Ofer Vicus, directeur général.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ Technology de la société utilise l’eau comme agent essentiel dans une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à faible coût, une approche révolutionnaire qui transforme des matières premières à faible valeur en ressources pour le XXI e siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant le calendrier prévu et le processus de mise en service de l’usine pilote NGP, y compris l’intégration progressive et les campagnes opérationnelles ; la livraison, l’installation et l’intégration anticipées des équipements et systèmes fournis par des tiers tels que Zeton et Siemens ; la capacité de la Société à valider la technologie Hydrochemolytic™ Technology en exploitation continue et à générer des échantillons et données opérationnelles pertinents pour les clients ; l’utilisation des données issues de l’usine pilote NGP pour orienter la conception et l’intégration d’une future usine de démonstration d’une capacité initiale de 8 000 tonnes par an ; la préparation et la performance des équipements à long délai de livraison, tels que les extrudeurs et les systèmes de contrôle ; la qualification et l’utilisation réussies des matières premières en collaboration avec NexGen Polymers ; la capacité de la Société à maintenir le calendrier de son projet et à exécuter les travaux de construction et d’intégration dans les semaines à venir ; l’efficacité de la documentation opérationnelle, des supports de formation et des procédures de sécurité de la Société ; et la conviction de la Société quant à l’évolutivité et à la viabilité commerciale de la technologie Hydrochemolytic™ Technology. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la Société comprennent, sans s’y limiter, des risques techniques liés à la mise en service, à l’intégration ou au fonctionnement des systèmes de l’usine pilote ; des défaillances ou incompatibilités d’équipements ; des retards dans la chaîne d’approvisionnement ou des problèmes de performance des fournisseurs ; des défis opérationnels liés à la formation, à la documentation ou à la mise en œuvre des procédures de sécurité ; la variabilité de la qualité ou de la disponibilité des matières premières ; des changements dans les exigences environnementales ou réglementaires ; l’acceptation de la technologie ou des produits de la Société par le marché ; des conditions économiques ayant un impact sur le financement ou la commercialisation ; et la capacité de la Société à retenir et coordonner du personnel qualifié, ainsi que les conditions de marché défavorables et d’autres facteurs échappant à la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.