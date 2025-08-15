LumenHaus wird offizieller Premium-Partner von Bayer 04 Leverkusen

LEVERKUSEN, Deutschland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die LumenHaus GmbH aus Düsseldorf – ein führender Anbieter vernetzter Home-Energy-Lösungen mit Fokus auf Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen – geht zur Saison 2025/26 eine strategische Partnerschaft mit dem Bundesliga-Spitzenklub Bayer 04 Leverkusen ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird LumenHaus offizieller Premium-Partner des Vereins.

Adrian Bühler (Director Marketing LumenHaus), Dr. Dai Wang (CEO LumenHaus), Fernando Carro (CEO Bayer 04 Leverkusen), Markus Breglec (Chief Marketing & Innovation Officer Bayer 04 Leverkusen) (v.l.n.r.)



Die offizielle Partnerschaft wurde am 30. Juli 2025 in der BayArena unterzeichnet und von führenden Vertretern beider Organisationen begleitet – darunter Dr. Dai Wang (Mitbegründer & CEO, LumenHaus), Adrian Bühler (Marketingdirektor, LumenHaus), Fernando Carro (CEO, Bayer 04 Leverkusen) und Markus Breglec (CMO, Bayer 04 Leverkusen).

Bei der Veranstaltung erklärte Dr. Dai Wang, Mitbegründer und CEO von LumenHaus:

„Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Partnerschaft mit Bayer 04 Leverkusen eingehen zu dürfen. Mit seiner mehr als hundertjährigen Tradition und seinen Erfolgen verkörpert Bayer Leverkusen das Streben nach Exzellenz, Ehrgeiz und Innovation – Werte, die auch das Herzstück der Marke LumenHaus bilden.Diese Zusammenarbeit ist weit mehr als eine Markenallianz – sie ist eine bedeutungsvolle Verbindung von Fußballkultur, zukunftsorientiertem Design und gesellschaftlichem Engagement. Durch die mediale Reichweite der Bundesliga und mit der begeisternden Werkself wollen wir unsere Markenpräsenz in Deutschland stärken, unsere Vision der StromFamilie als intelligenter Begleiter für ein besseres Leben teilen und echte, emotionale Verbindungen zu unseren Stakeholdern aufbauen.Gemeinsam freuen wir uns darauf, spannende Geschichten rund um smartes Wohnen, Nachhaltigkeit und Fankultur zu erzählen – und eine Zukunft zu gestalten, die grüner, kostengünstiger und vertrauenswürdiger ist.“

Fernando Carro, Chief Executive Officer von Bayer 04 Leverkusen, zeigte sich ebenfalls begeistert über die Partnerschaft:

„Wir freuen uns sehr, LumenHaus als Premium-Partner für die neue Saison begrüßen zu dürfen. Ihr zukunftsorientierter Technologieansatz passt perfekt zu unseren Grundwerten Innovation, Leidenschaft und Verantwortung. Es ist eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Ambitionen und einem langfristigen Engagement für nachhaltigen Fortschritt basiert.“

Über Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen, gegründet im Jahr 1904, ist einer der renommiertesten Fußballvereine Deutschlands – bekannt für Leistungsstärke, Innovation und Integrität.

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 1979 hat sich die Werkself als feste Größe im Spitzensport etabliert und 1986 erstmals an europäischen Wettbewerben teilgenommen. Mit einem zukunftsorientierten Denken auf und neben dem Platz setzt der Verein kontinuierlich neue Maßstäbe im professionellen Fußball.

Über LumenHaus

LumenHaus ist die prämierte All-in-One Energielösung für dein Zuhause. Das Unternehmen entwickelt und produziert eigene Photovoltaikmodule, Energiespeicherbatterien, Wärmepumpen und EV-Ladegeräte. Diese Produktfamilie ist über eine intelligente Plattform vollständig vernetzt – Hard- und Software greifen nahtlos ineinander. Die Steuerung und Überwachung erfolgt über eine kostenfreie App.

Die eigens entwickelte intelligente Software von LumenHaus optimiert den Energiefluss und die Energienutzung mithilfe moderner KI-Algorithmen und hilft Nutzer:innen, ihre Energiekosten zu senken. Als Direct-to-Consumer-Marke bietet LumenHaus eine integrierte Lösung ohne Zwischenhändler – für ein nachhaltiges Leben, das intelligenter, einfacher und effizienter ist.

Strom von der Sonne. Lächeln von LumenHaus. Deine StromFamilie.

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d88d8df-8efe-4980-8a39-469e24619860/de

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4bdf20a-060b-417f-99ce-646dec6c9afa/de