Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – Opdateret informationsdokument

Selskabsmeddelelse nr. 7, 2025

Hellerup, 15. august 2025

Opdatering af informationsdokument for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S



I henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde er informationsdokumentet for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S opdateret og offentliggøres dags dato.

Dokumentet kan findes vedlagt denne meddelelse samt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk, hvor det kan downloades ligesom det gør sig gældende for selskabets vedtægter m.m.

Kontakt



Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør

+45 70 25 00 05

e-mail: info@arthascope.dk

Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftede filer