Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – Opdateret informationsdokument
Selskabsmeddelelse nr. 7, 2025
Hellerup, 15. august 2025
Opdatering af informationsdokument for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
I henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde er informationsdokumentet for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S opdateret og offentliggøres dags dato.
Dokumentet kan findes vedlagt denne meddelelse samt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk, hvor det kan downloades ligesom det gør sig gældende for selskabets vedtægter m.m.
Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthascope.dk
Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
