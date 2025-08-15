ÅRSFORVENTNING UDFORDRET AF MODVINDE I MEDITERRANEAN

SELSKABSMEDDELELSE nr. 24 - 15.august 2025

2025 er et transitionsår for at forbedre resultatudviklingen efter begivenhederne i 2024

Hovedparten af netværket generelt på linje med forventninger og Logistics Boost-projekters udvikling ligeledes som forventet

Fremgang for Mediterranean fokusområder mindre end forventet i 2. kvartal

2025 EBIT-forventning opdateret til DKK 0,8-1,0 mia. fra omkring DKK 1,0 mia.

2025 forventning til justeret frit cash flow er uændret DKK 1,0 mia.





Som beskrevet tidligere i år er 2025 et overgangsår for DFDS, hvor grundlaget lægges for at forbedre resultatudviklingen efter begivenhederne i 2024.

Resultatudviklingen for hovedparten af netværket var i 2. kvartal 2025 generelt på linje med forventningerne til kvartalet.

Den primære udfordring I forhold til at forbedre resultatudviklingen i 2025 er knyttet til håndteringen af tre specifikke fokusområder:

Tilpasning af Mediterraneans færgedrift til ændret konkurrencesituation

Vending af Logistics Türkiye & Europe Souths resultat til breakeven ultimo 2025

Levering på Logistics Boost-projekter påbegyndt i 2024.





Den realiserede og forventede udvikling for Logistics’ Boost-projekter er på rette vej og følger forventningerne til 2025 opstillet tidligere i år.

Tilpasningen af forretningsenheden Mediterranean gik frem i 2. kvartal 2025, men mindre end forventet. Fragtmængderne forblev i vid udstrækning intakte, men effekten af prisinitiativer indfriede ikke forventningerne. Yderligere tiltag er iværksat for at styrke effektiviteten af yield-genopretningen i resten af året.

Türkiye & Europe Souths turnaround gik yderligere frem i 2. kvartal 2025 med hensyn til omstruktureringen af netværket, mens mængde- og margin-mål ikke blev nået, delvist på grund af dynamikker i det tyrkiske transportmarked.

For at afspejle udfordringerne i to af fokusområderne er EBIT-forventningen til 2025 opdateret til et interval på DKK 0,8-1,0 mia. fra tidligere et EBIT på omkring DKK 1,0 mia.

Cash flowet i 2. kvartal var som forventet, og den finansielle gearing forventes fortsat forbedret i løbet af 2. halvår. Forventningen til det justerede frie cash flow for 2025 er uændret DKK 1,0 mia.

DFDS' delårsrapport for 2. kvartal 2025 offentliggøres 20. august 2025 omkring kl. 7.30 CET.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





