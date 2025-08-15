Halvårsrapport 2025

Fondsbørsmeddelelse 41/2025

Tilfredsstillende 1. halvår

De første seks måneder af 2025 er forløbet som forventet. Resultat før skat blev på 137,9 mio. kr. og den gennemsnitlige egenkapital forrentes med 15,5% før skat.



Resultatopgørelsesposter

1. halvår 2025 2024 2023 2022 2021 Netto rente- og gebyrindtægter 344,9 329,5 303,9 244,0 195,7 Driftsudgifter 193,2 173,3 161,9 146,6 138,7 - Herunder udgifter til personale og administration 189,9 169,0 157,1 141,4 133,4 Resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og skat 151,9 156,8 142,4 97,8 57,3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -1,2 -4,4 9,8 3,6 -12,4 Kursreguleringer -15,2 1,7 7,3 -42,6 -9,1 Resultat før skat 137,9 162,9 139,9 51,7 60,6 Resultat 101,7 120,0 105,5 42,7 46,7





Netto kundetilgang på 3.153 privat- og erhvervskunder de seneste 12 måneder

Vækst i udlån på 13,1% siden 30. juni 2024

Vækst i indlån ekskl. puljer på 14,5% siden 30. juni 2024

Vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 4,7% til 344,9 mio.kr. sammenlignet med samme periode sidste år

Stigning i omkostningerne på 11,5% sammenlignet med samme periode sidste år. Modregnes der for ny afdeling i Højbjerg og engangsbeløb, er stigningen 5,5%

Kursreguleringer på -15,2 mio. kr., hvilket primært skyldes udbytte fra sektoraktier. Bankens obligationsbeholdning bidrager positivt

Nedskrivninger og hensættelser udgør en indtægt på 1,2 mio. kr.

NEP-kapitalprocenten er på 23,9% mod et samlet kapitalkrav på 19,9%, svarende til en overdækning på 4,0%

Forventning til 2025:

Banken fastholder de i fondsbørsmeddelelse 3/2025 af 13. januar 2025 udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 230-270 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens 1. halvårsrapport for 2025.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

