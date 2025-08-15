Halvårsrapport 2025

Fondsbørsmeddelelse 41/2025
Tilfredsstillende 1. halvår
De første seks måneder af 2025 er forløbet som forventet. Resultat før skat blev på 137,9 mio. kr. og den gennemsnitlige egenkapital forrentes med 15,5% før skat.
|Resultatopgørelsesposter
1. halvår
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Netto rente- og gebyrindtægter
|344,9
|329,5
|303,9
|244,0
|195,7
|Driftsudgifter
|193,2
|173,3
|161,9
|146,6
|138,7
|- Herunder udgifter til personale og administration
|189,9
|169,0
|157,1
|141,4
|133,4
|Resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og skat
|151,9
|156,8
|142,4
|97,8
|57,3
|Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender
|-1,2
|-4,4
|9,8
|3,6
|-12,4
|Kursreguleringer
|-15,2
|1,7
|7,3
|-42,6
|-9,1
|Resultat før skat
|137,9
|162,9
|139,9
|51,7
|60,6
|Resultat
|101,7
|120,0
|105,5
|42,7
|46,7
- Netto kundetilgang på 3.153 privat- og erhvervskunder de seneste 12 måneder
- Vækst i udlån på 13,1% siden 30. juni 2024
- Vækst i indlån ekskl. puljer på 14,5% siden 30. juni 2024
- Vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 4,7% til 344,9 mio.kr. sammenlignet med samme periode sidste år
- Stigning i omkostningerne på 11,5% sammenlignet med samme periode sidste år. Modregnes der for ny afdeling i Højbjerg og engangsbeløb, er stigningen 5,5%
- Kursreguleringer på -15,2 mio. kr., hvilket primært skyldes udbytte fra sektoraktier. Bankens obligationsbeholdning bidrager positivt
- Nedskrivninger og hensættelser udgør en indtægt på 1,2 mio. kr.
- NEP-kapitalprocenten er på 23,9% mod et samlet kapitalkrav på 19,9%, svarende til en overdækning på 4,0%
Forventning til 2025:
Banken fastholder de i fondsbørsmeddelelse 3/2025 af 13. januar 2025 udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 230-270 mio. kr.
For uddybende kommentarer henvises til bankens 1. halvårsrapport for 2025.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.
Venlig hilsen
Djurslands Bank
Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO
