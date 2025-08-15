Solar A/S: Nr. 8 2025 Aktiehandel i Solar A/S

I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 skal Solar meddele bestyrelsesmedlemmer, direktionen og disses nærtståendes handel med aktier i Solar A/S. Oplysningerne i nedenstående oversigt er baseret på de nævnte personers indberetninger til Solar.

Navn: Jesper Dalsgaard Jensen Årsag: Næstformand for bestyrelsen Fondskode: DK0010274844 Solar B Transaktionens art: Køb af aktier Transaktionssted: Nasdaq Copenhagen, DCSE Handelsdato: 15. august 2025 Mængde: 750 aktier Kursværdi i DKK 166.125,00





Kontaktperson

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11





