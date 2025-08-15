Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2025. aasta juuli seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2025. aasta juuli lõpu seisuga kasvas 0,6772 euroni osaku kohta (30. juuni 2025: 0,6766). Fondi kogu puhasväärtus on 97,2 miljonit eurot (30. juuni 2025: 97,1 eurot). EPRA NRV 2025. aasta juuli lõpu seisuga on 0,7222 eurot osaku kohta.

2025. aasta juulis Fondi konsolideeritud puhas renditulu jäi samale tasemele ja oli 1,0 miljonit eurot (30. juuni 2025: 1,0 miljonit eurot).

2025. aasta juuli lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 7,5 miljonit eurot (30. juuni 2025: 7,1 miljonit eurot). Rahavoo kasvu mõjutas Apollo Plaza esimese korruse avamine, mis tõi kaasa täiendavaid igakuiseid sissetulekuid. Kasvu soodustasid ka Fondi rakendatud tõhusad võlgade sissenõudmise meetmed. 31. juuli 2025 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 239,3 miljonit eurot (30. juuni 2025: 238,8 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X ja YouTube keskkondades.