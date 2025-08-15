El informe de julio de Bitget muestra ingresos netos de 461 millones de dólares y 100 mil nuevos usuarios de copy trading

VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder mundial en bolsa de criptomonedas y Web3, cerró julio con otro mes de fuerte crecimiento y expansión mundial de la marca. La plataforma mantuvo su clasificación en CoinGecko Spot como la 3era bolsa de criptomonedas más grande, en consonancia con su presencia cada vez mayor en el mercado. En julio, Bitget mostró un crecimiento constante en múltiples métricas de rendimiento. Los seguidores del copy trading de Bitget aumentaron de más de 1 millón a 1,1 millones, y al mismo tiempo se registraron 461,3 millones de dólares en ingresos netos.

Bitget Wallet también lanzó una tarjeta de criptomonedas sin comisiones en colaboración con Mastercard e Immersve, que ofrece opciones de pago sin complicaciones para los usuarios en el Reino Unido y la Unión Europea. Esta conversión de criptomonedas a fiat en cadena en tiempo real ya está disponible en más de 150 millones de comercios de todo el mundo. La actividad de negociación de futuros se disparó, y Bitget se situó entre las tres principales bolsas por interés abierto en futuros de Ethereum, respaldada por una participación institucional constante. El asistente de trading impulsado por IA, GetAgent, hizo su debut, atrayendo a más de 20.000 primeros usuarios, mientras que Bitget Onchain amplió su oferta de acciones tokenizadas mediante una asociación con xStocks.

En el ámbito cultural, Bitget siguió redefiniendo los límites entre la Web3 y el entretenimiento convencional. La plataforma fue nombrada socio exclusivo Web3 del Festival UNTOLD en Rumanía y Dubái, llegando a más de 400.000 fans mediante activaciones inmersivas en el lugar. A nivel comercial, el torneo Team Battle del King's Cup Global Invitational (KCGI) 2025 comenzó con un premio acumulado de 6 millones de USDT, con más de 1300 equipos inscritos.

La directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, afirmó: "Las cifras cuentan una historia, pero la confianza que las respalda cuenta otra. Los usuarios no solo operan con nosotros, sino que también eligen almacenar sus activos, participar en nuestras competencias e interactuar con Bitget en diferentes culturas y continentes. Ese es el tipo de crecimiento que perdura, y por eso estamos invirtiendo tanto en innovación de productos como en la creación de comunidades y la transparencia".

Con agosto ya en curso, Bitget se propone aprovechar este impulso con un calendario repleto de eventos, incluido su debut en UNTOLD X y el momento cumbre del KCGI 2025, mientras continúa expandiéndose a nivel mundial mediante asociaciones estratégicas, integraciones de pago e innovaciones centradas en el usuario.

Para acceder al informe de transparencia de julio completo, visite aquí.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

