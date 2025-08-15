Le rapport de juillet de Bitget fait état de 461 millions de dollars d’entrées nettes et de 100 000 nouveaux utilisateurs de copy trading

VICTORIA, Seychelles, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde, a conclu le mois de juillet avec une nouvelle phase de forte croissance et d’expansion de sa marque à l’échelle mondiale. La plateforme a conservé sa 3ᵉ place dans le classement Spot de CoinGecko, confirmant ainsi sa présence croissante sur le marché. En juillet, Bitget a affiché une croissance régulière sur plusieurs indicateurs de performance. Le nombre d’abonnés au copy trading de Bitget est passé de plus d’un million à 1,1 million, tandis que les entrées nettes ont atteint 461,3 millions de dollars.

Bitget Wallet a également lancé une carte crypto sans frais en partenariat avec Mastercard et Immersve, offrant ainsi des solutions de paiement fluides aux utilisateurs du Royaume-Uni et de l’UE. Cette conversion en temps réel de crypto en monnaie fiduciaire, effectuée on-chain, est désormais disponible chez plus de 150 millions de commerçants dans le monde. L’activité de trading sur les contrats à terme a connu une forte augmentation, Bitget se classant parmi les trois premières bourses en termes d’intérêt ouvert sur les contrats à terme Ethereum, avec une participation institutionnelle stable. GetAgent, l’assistant de trading alimenté par l’IA, a fait ses débuts en attirant plus de 20 000 premiers utilisateurs, tandis que Bitget Onchain a étendu son offre d’actions tokenisées grâce à un partenariat avec xStocks.

Sur le plan culturel, Bitget continue de brouiller les frontières entre le Web3 et le divertissement grand public. La plateforme a été désignée partenaire Web3 exclusif du festival UNTOLD en Roumanie et à Dubaï, touchant plus de 400 000 fans grâce à des activations immersives sur site. Côté trading, la King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2025 Team Battle a démarré avec une dotation de 6 millions d’USDT, attirant plus de 1 300 équipes.

Gracy Chen, PDG de Bitget a déclaré : « Les chiffres sont révélateurs, mais la confiance qui les sous-tend l’est tout autant. Nos utilisateurs ne se contentent pas de trader avec nous, ils choisissent aussi de stocker leurs actifs, de participer à nos compétitions et d’interagir avec Bitget par-delà les cultures et les continents. C’est ce type de croissance qui dure, et c’est pourquoi nous investissons à parts égales dans l’innovation produit, le développement de la communauté et la transparence. »

Alors que le mois d’août est déjà bien entamé, Bitget se prépare à poursuivre sur sa lancée avec un calendrier d’événements chargé, notamment ses débuts à l’UNTOLD X et le tournoi KCGI 2025, tout en continuant à se développer à l’échelle mondiale grâce à des partenariats stratégiques, des intégrations de paiement et des innovations axées sur l’utilisateur.

Pour consulter l’intégralité du rapport de transparence de juillet, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde. Présente dans plus de 150 pays et régions, et au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, la plateforme Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité innovante de copy trading et à d’autres solutions de trading, tout en offrant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, avec des fonctions de swap avancées et des analyses de marché intégrées dans une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19fa66aa-8306-44c0-ab38-692dbe28b501