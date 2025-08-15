דו"ח יולי של Bitget מציג תזרים נטו של 461 מיליון דולר ו-100 אלף משתמשי מסחר בהעתקה חדשים

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, סיימה את יולי עם חודש נוסף של צמיחה חזקה והתרחבות גלובלית של המותג. הפלטפורמה שמרה על הדירוג שלה ב-CoinGecko Spot כבורסת הקריפטוגרפיה השלישית בגודלה, בהתאם לנוכחותה בשוק שגדלה באופן עקבי. במהלך יולי, Bitget הציגה צמיחה יציבה במספר מדדי ביצועים. מספר העוקבים אחר מסחר בהעתקה של Bitget גדל מיותר ממיליון ל-1.1 מיליון, תוך רישום של תזרים נטו בשיעור של 461.3 מיליון דולר.

בנוסף, Bitget Wallet השיקה כרטיס קריפטוגרפי ללא עמלות בשיתוף פעולה עם Mastercard ו-Immersve המספק אפשרויות תשלום חלקות למשתמשים בבריטניה ובאיחוד האירופי. המרה זו של מטבע קריפטוגרפי לפיאט ברשת עצמה, ובזמן אמת, זמינה כעת אצל יותר מ-150 מיליון סוחרים ברחבי העולם. פעילות המסחר בחוזים עתידיים זינקה, כאשר Bitget מדורגת בין שלוש הבורסות המובילות לפי ריבית פתוחה בחוזים עתידיים מבוססי Ethereum, עם תמיכה בדמות השתתפות מוסדית יציבה. עוזר המסחר המבוסס על בינה מלאכותית, GetAgent, ערך את הופעת הבכורה שלו, ומשך אליו למעלה מ-20,000 מאמצים מוקדמים, בעוד שהשירות Bitget Onchain הרחיב את היצע של אסימוני מניות באמצעות שותפות עם xStocks.

מבחינה תרבותית, Bitget המשיכה לטשטש את הגבולות בין Web3 לבידור ברמת המיינסטרים. הבורסה נבחרה כשותפת ה-Web3 הבלעדית של פסטיבל UNTOLD ברומניה ובדובאי, והגיעה ליותר מ-400,000 מעריצים באמצעות הפעלות סוחפות במקום. בצד המסחר, קרב הקבוצות King's Cup Global Invitational (KCGI) לשנת 2025 החל עם פרסים של 6 מיליון דולר, ומשך למעלה מ-1,300 קבוצות רשומות.

מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן (Gracy Chen ), אומרת: "המספרים מספרים סיפור אחד, אבל האמון מאחוריהם מספר סיפור אחר. משתמשים לא רק סוחרים איתנו, הם בוחרים לאחסן את הנכסים שלהם, להצטרף לתחרויות שלנו ולעסוק ב-Bitget על פני תרבויות ויבשות. זה סוג הצמיחה שנמשך, וזו הסיבה שאנחנו משקיעים באותה מידה בחדשנות מוצרים, בניית קהילה ושקיפות".

אוגוסט כבר יצא לדרך, ו-Bitget צפויה לשאת את המומנטום הזה בלוח אירועים עמוס, כולל הופעת הבכורה שלה ב-UNTOLD X ובשיא של KCGI 2025, תוך המשך התרחבות גלובלית באמצעות שותפויות אסטרטגיות, שילובי תשלומים וחידושים ממוקדי משתמש.

לדוח השקיפות המלא של יולי, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitgetמניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

