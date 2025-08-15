ビットゲット (Bitget) の7月レポートによると、純流入額が4億6,100万ドル (約675億3,800万円)、新規コピートレードユーザーが10万人に

セーシェル・ヴィクトリア発, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、再び力強い成長とグローバルなブランド展開で7月を締めくくった。 このプラットフォームは、一貫して拡大する市場での存在感に合わせて、コインゲッコー (CoinGecko) のスポット取引ランキングで3位の暗号通貨取引所としての地位を維持した。 7月、ビットゲットは、複数のパフォーマンス指標で安定した成長を示した。 ビットゲットのコピートレードのフォロワーは100万人超から110万人へと増加し、純流入額は4億6,130万ドル (約675億9,540万円) を記録した。

ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) もマスターカード (Mastercard) およびイマーシブ (Immersve) と提携し、英国と欧州連合のユーザーにシームレスな決済手段を提供する、手数料無料の暗号通貨カードをリリースした。 オンチェーンで暗号通貨を法定通貨にリアルタイムで変換するこのサービスは、現在、世界中の1億5,000万以上のマーチャントで利用可能である。 先物取引活動は急増し、機関投資家の安定した参入に支えられ、ビットゲットは、イーサリアム先物の未決済建玉で世界トップ3の取引所にランクインした。 AI搭載のトレーディングアシスタント「ゲットエージェント (GetAgent)」がデビューし、2万人以上の早期導入者を獲得した。また、ビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain) は、xストックス (xStocks) との提携により、トークン化株式の提供を拡大した。

文化面では、ビットゲットはWeb3と主流エンターテインメントとの境界線を曖昧にしてきた。 同取引所は、ルーマニアとドバイで開催されたUNTOLD Festivalの独占的なWeb3パートナーに指名され、現地での没入型のイベントを通じて40万人を超えるファンに働きかけた。 取引部門では、キングスカップ・グローバル・インビテーショナル (King Cup Global Invitational、KCGI) 2025のチームバトルが、600万USDTの賞金プールとともに開幕し、1,300チームを超える登録チームが集まった。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、次のように述べている。「数字は一つの物語を語っていますが、その背後にある信頼は別の物語を語っています。 ユーザーは当社と取引しているだけではありません。彼らは資産を保管し、当社のコンテストに参加し、さまざまな文化や大陸にまたがりビットゲットと交流することを選択しているのです。 それが持続可能な成長の種類であり、当社が商品のイノベーション、コミュニティの構築、透明性への投資を同程度に重視している理由です」。

8月がすでに始まっている中、ビットゲットは、UNTOLD Xへの初参加とKCGI 2025のクライマックスを含む盛りだくさんのイベント予定表でこの勢いを維持しながら、戦略的パートナーシップ、決済の統合、ユーザー重視のイノベーションを通じてグローバルな拡大を継続していく。

7月の完全版透明性報告書は、こちらから閲覧可能である。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

