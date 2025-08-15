Bitget 7 月报告显示，净流入达 4.61 亿美元，新增 10 万跟单交易用户

塞舌尔维多利亚, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 7 月再次实现了强劲增长并进一步拓展了全球品牌影响力。 该平台在 CoinGecko 现货排名中稳居第三大加密货币交易所的地位，这与其持续增长的市场影响力相一致。 7 月，Bitget 在多个绩效指标上均呈现稳步增长态势。 Bitget 跟单交易关注者由逾 100 万升至 110 万，同时净流入达 4.613 亿美元。

Bitget Wallet 还与 Mastercard 和 Immersve 合作，推出了一款零手续费加密货币卡，为英国和欧盟的用户提供无缝支付选项。 这种加密货币到法定货币的实时链上转换服务，现已接入全球超过 1.5 亿家商户。 期货交易活动激增，Bitget 在以太坊期货未平仓合约量方面位列前三名，这得益于机构投资者的持续参与。 人工智能驱动的交易助手 GetAgent 正式上线，吸引了超过 2 万名早期用户。Bitget Onchain 通过与 xStocks 的合作，扩展了代币化股票产品阵容。

在文化层面，Bitget 继续模糊着 Web3 与主流娱乐之间的界限。 该交易所被指定为罗马尼亚和迪拜 UNTOLD 音乐节的独家 Web3 合作伙伴，通过沉浸式现场活动触达了超过 40 万名粉丝。 在交易方面，2025 年国王杯全球邀请赛（King's Cup Global Invitational，简称 KCGI）团队赛已拉开帷幕，赛事奖金池达 600 万 USDT，吸引了超过 1300 支注册队伍。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“数据呈现的只是表象，背后的信任才是本质。 用户不仅仅是在与我们进行交易，他们选择将资产存储在我们平台，参与我们的竞赛，并跨越文化和大陆与 Bitget 互动。 这才是能够持久的增长，而这也是我们在产品创新、社区建设和透明度方面进行同等投入的原因。”

随着八月已然拉开帷幕，Bitget 将延续这一势头，开启密集的活动日程，包括首次亮相 UNTOLD X 以及 KCGI 2025 的巅峰对决，同时通过战略合作、支付整合及以用户为中心的创新，持续推进全球扩张。

如需查看 7 月的完整透明度报告，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

