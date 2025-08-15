Bitget 7 月報告顯示淨流入 4.61 億美元，跟單交易用戶新增 10 萬人

維多利亞，塞舌爾, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget ，以強勢的增長及全球品牌擴展為 7 月畫上完美句號。 平台在 CoinGecko 現貨交易所排名中穩居第三，反映其市場地位穩步上升。 7 月期間，Bitget 多項表現指標保持穩定增長。 Bitget 跟單交易跟隨者從逾 100 萬攀升至 110 萬，並創下 4.613 億美元的淨流入紀錄。

Bitget Wallet 亦與 Mastercard 及 Immersve 聯手推出零手續費加密貨幣信用卡，讓英國及歐盟用戶獲享流暢支付選項。 此項鏈上即時加密貨幣兌法幣功能，現已覆蓋全球超過 1.5 億商戶。 期貨交易活動激增，在機構穩定參與支持下，Bitget 以太坊期貨持倉量位列交易所前三。 AI 交易助理 GetAgent 首度登場，吸引逾 2 萬名早期用戶；Bitget Onchain 則透過與 xStocks 合作拓展代幣化股票產品。

在文化層面，Bitget 持續打破 Web3 與主流娛樂的邊界。 該交易所獲選為羅馬尼亞及杜拜 UNTOLD 音樂節獨家 Web3 合作夥伴，透過沉浸式現場活動觸及超過 40 萬名支持者。 在交易方面，獎池達 600 萬 USDT 的 2025 王者盃全球邀請賽 (KCGI) 團隊戰啟動，吸引逾 1,300 隊報名。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「數字呈現表象，但背後的信任訴說深層意義。 用戶不僅在我們的平台上交易，更選擇託管資產、參與比賽，並跨越文化及各大洲地與 Bitget 互動。 這種增長模式才能持久，因此我們亦同樣地投資於產品革新、社群經營及透明度提升。」

隨著 8 月展開，Bitget 準備乘勢推進緊湊的活動日程，包括首度參與 UNTOLD X 音樂節及 2025 王者盃全球邀請賽的巔峰階段，同時持續透過策略合作、支付整合及用戶導向創新以實現全球拓展。

如欲查看 7 月完整的透明度報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

