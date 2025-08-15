El KCGI 2025 de Bitget finaliza con una participación récord y una bolsa de premios de 6 millones de dólares en desafíos a nivel mundial

VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, ha concluido con éxito el King's Cup Global Invitational (KCGI) 2025, convirtiéndose en uno de los eventos más competitivos e impulsados por la comunidad en la historia de la plataforma. El torneo de este año atrajo a 120.197 participantes de todo el mundo, formando la cifra récord de 1.620 equipos para competir en desafíos de trading por una parte de la enorme bolsa de premios de 6 millones de USDT.

Desde batallas en equipo de alto octanaje hasta emocionantes enfrentamientos de copy trading, desafíos de bots de trading, competencias de monedas populares y el Onchain Showdown, los operadores de todos los niveles tuvieron la oportunidad de probar sus estrategias, ascender en las tablas de clasificación y ganar recompensas excepcionales, incluidas experiencias VIP de LALIGA y MotoGP y productos exclusivos.

En el corazón de KCGI 2025 estuvo la Batalla por equipos, en la que diversos escuadrones de ocho regiones (CIS, CN, EN, EU, Global, JA, KO y SEA) compitieron por la gloria en las tablas de clasificación de pérdidas y ganancias (PnL) y de retorno de inversión (ROI). La tabla de clasificación regional de ROI, una nueva incorporación este año, garantizó que las ocho regiones compartieran el 40 % de la bolsa de premios de la Batalla por equipos, lo que les dio a los operadores de todo el mundo las mismas oportunidades para destacarse.

Con una bolsa total en la Batalla por equipos de 3.000.000 USDT, se otorgaron incentivos en función del rendimiento:

Los 10 mejores equipos por PnL: las recompensas se distribuyen equitativamente entre los miembros

Los 10 mejores equipos por ROI: recompensas distribuidas equitativamente entre los miembros

Los 100 mejores operadores individuales por PnL o ROI también ganaron premios exclusivos



Los capitanes jugaron un papel crucial, ya que el premio al líder del equipo otorgó a los primeros 200 equipos que cumplieran con los umbrales de elegibilidad un equivalente adicional de 100.000 USDT en BGB.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, comentó: "KCGI 2025 fue una celebración de las habilidades, el trabajo en equipo y la comunidad de trading mundial. La increíble afluencia de más de 100.000 participantes demuestra que los eventos de trading competitivos pueden unir a diversas comunidades, fomentar la colaboración e impulsar a todos a alcanzar nuevas alturas. En Bitget, creemos en el poder de cada movimiento para "Hacer que cuente", ya sea una patada en el campo o una operación en el mercado. La competencia de este año demostró que los pequeños pasos, cuando se dan con un propósito, pueden conducir a grandes avances".

Con su más grande bolsa de premios hasta la fecha, un número récord de participantes y una combinación dinámica de desafíos, KCGI 2025 ha consolidado su estatus como uno de los eventos más esperados en el calendario mundial de las operaciones de criptomonedas. En aras de la equidad y la transparencia, todos los detalles de los ganadores de KCGI 2025 y la distribución de premios se pueden encontrar en la página del evento KCGI.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido.

