Le tournoi KCGI 2025 de Bitget s’achève avec une participation record et une cagnotte de 6 millions de dollars répartie entre les différents défis mondiaux

VICTORIA, Seychelles, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, a conclu avec succès son tournoi King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2025, l’un des événements les plus compétitifs et fédérateurs de l’histoire de la plateforme. L’édition 2025 a réuni 120 197 participants du monde entier, formant un nombre record de 1 620 équipes qui se sont affrontées dans divers défis de trading pour se partager la gigantesque cagnotte de 6 millions USDT.

Des batailles acharnées entre équipes aux confrontations palpitantes de copy trading, en passant par les défis de trading bot, les compétitions de crypto en vogue et l’Onchain Showdown, les traders de tous niveaux ont eu l’opportunité de démontrer leurs stratégies, grimper dans les classements et remporter des récompenses exceptionnelles, notamment des expériences VIP LALIGA et MotoGP et des produits dérivés exclusifs.

Un élément majeur du KCGI 2025 fut la Team Battle, où des équipes issues de huit régions — CIS, CN, EN, EU, Global, JA, KO et SEA — se sont disputé la victoire sur les classements PnL et ROI. Nouveauté de cette année, le classement régional ROI a permis aux huit régions de se partager 40 % de la cagnotte de la Team Battle, offrant ainsi aux traders du monde entier des chances égales de briller.

Avec un total de 3 000 000 USDT en jeu pour la Team Battle, les récompenses ont été attribuées selon les performances :

Les 10 meilleures équipes par PnL — gains répartis équitablement entre les membres

Les 10 meilleures équipes par ROI — gains répartis équitablement entre les membres

Les 100 meilleurs traders individuels par PnL ou ROI ont également remporté des prix exclusifs





Les capitaines ont joué un rôle clé : le Team Leader Award a attribué aux 200 premières équipes répondant aux critères d’éligibilité l’équivalent de 100 000 USDT en BGB.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « Le KCGI 2025 a mis à l’honneur les compétences, le travail d’équipe et la communauté mondiale des traders. L’incroyable participation de plus de 100 000 personnes prouve que les compétitions de trading peuvent rassembler diverses communautés, favoriser la collaboration et pousser chacun à se dépasser. Chez Bitget, nous croyons au pouvoir de chaque geste pour « Make It Count » (faire la différence), qu’il s’agisse d’un simple effort sur le terrain ou d’une transaction sur le marché. Cette année, la compétition a montré que de petits pas, lorsqu’ils sont faits avec intention, peuvent mener à de grandes avancées. »

Avec sa plus grande cagnotte à ce jour, un nombre record de participants et un éventail dynamique de défis, le KCGI 2025 s’impose comme l’un des événements les plus attendus du calendrier mondial du trading crypto. Dans un souci d’équité et de transparence, la liste complète des gagnants et la répartition des prix du KCGI 2025 sont disponibles sur la page officielle de l’événement.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde. Présente dans plus de 150 pays et régions, et au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, la plateforme Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité innovante de copy trading et à d’autres solutions de trading, tout en offrant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, avec des fonctions de swap avancées et des analyses de marché intégrées dans une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible ici : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5481e16-601b-401b-9f24-2b87c2b13a42