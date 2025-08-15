KCGI 2025 של Bitget הסתיים עם השתתפות שוברת שיאים ומאגר פרסים של 6 מיליון דולר לאורך אתגרים גלובליים

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, מסכמת בהצלחה את King’s Cup Global Invitational (KCGI) לשנת 2025, ומציינת אותו כאחד האירועים התחרותיים והקהילתיים ביותר בתולדות הפלטפורמה. השנה הטורניר משך אליו 120,197 משתתפים מרחבי העולם שיצרו מספר שיא של 1,620 קבוצות שנאבקו באתגרי מסחר על חלק מקרן הפרסים העצומה בהיקף של 6 מיליון דולר .

מקרבות קבוצתיים עתירי אוקטן ועד לעימותים מרתקים של מסחר בהעתקה, אתגרי בוטים למסחר, תחרויות מטבעות חמים ותצוגות לוהטות ברשת, סוחרים מכל רמות המיומנות קיבלו הזדמנות להוכיח את האסטרטגיות שלהם, לטפס במעלה הטבלאות ולזכות בפרסים יוצאי דופן - כולל חוויות VIP עבור LALIGA ו-MotoGP , כמו גם אביזרים בלעדיים.

קרב קבוצות עמד במרכז KCGI 2025. חוליות מגוונות משמונה אזורים - חבר המדינות, סין, אנגליה, האיחוד האירופאי, יפן, קוריאה, דרום מזרח אסיה וצוות גלובלי, התחרו כדי לזכות בתהילה בטבלאות הדירוג PnL ו-ROI. טבלת הדירוג האזורית המבוססת על ROI, תוספת חדשה השנה, הבטיחה שכל שמונת האזורים ישתתפו ב-40% מקרן הפרסים עבור קרב הקבוצות, מה שנתן לסוחרים ברחבי העולם הזדמנויות שוות לבלוט.

עם מאגר כולל של 3,000,000 USDT לקרב קבוצתי, הוענקו תמריצים על סמך ביצועים:

*10 הקבוצות המובילות לפי PnL, פרסים שחולקו באופן שווה בין החברים

*10 הקבוצות המובילות לפי החזר על ההשקעה (ROI), פרסים שחולקו באופן שווה בין החברים

*100 הסוחרים היחידים המובילים לפי PnL או ROI זכו בפרסים בלעדיים

לקפטנים היה תפקיד מכריע, כאשר פרס מנהיג הצוות הוענק ל-200 הצוותים הראשונים שהגיעו לסף הזכאות - והוא הגיע לסכום כולל של 100,000 USDT שהוענק במטבעות BGB.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, אמרה: "KCGI 2025 הייתה חגיגה של מיומנות, עבודת צוות וקהילת הסחר העולמית. ההשתתפות המדהימה של למעלה מ-100,000 משתתפים מוכיחה שאירועי מסחר תחרותיים יכולים לאחד קהילות מגוונות, לטפח שיתוף פעולה ולדחוף את כולם לגבהים חדשים. ב-Bitget, אנו מאמינים בכוחו של כל מהלך 'לגרום לזה להיחשב' בין אם זו בעיטה אחת במגרש או טרייד אחד בשוק. התחרות השנה הראתה שצעדים קטנים, כאשר הם נעשים מתוך מטרה, יכולים להוביל לפריצות דרך גדולות".

עם מאגר הפרסים הגדול ביותר שלה עד כה, מספר שיא של משתתפים ותמהיל דינמי של אתגרים, KCGI 2025 ביססה את מעמדה כאחד האירועים הצפויים ביותר בלוח השנה העולמי של מסחר בקריפטו. ברוח ההוגנות והשקיפות, ניתן למצוא פרטים מלאים על הזוכים ב-KCGI 2025 וחלוקת הפרסים בדף האירוע של KCGI.

