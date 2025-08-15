ビットゲット (Bitget) のKCGI 2025が、記録的な参加者と世界中のチャレンジでの600万ドル (約8億8,590万円) の賞金プールとともに終了

セーシェル・ビクトリア発, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、キングスカップ・グローバル・インビテーショナル (King Cup Global Invitational、KCGI) 2025を成功裏に閉幕した。KCGI 2025は、最も競争的でコミュニティ主導型のイベントの一つとして同取引所の歴史に刻まれた。今年の大会には、世界中から120,197人の参加者が集まり、1,620チームという記録的な数のチームを形成し、総額600万USDTの高額の賞金プールの分け前を懸けたトレーディングチャレンジで争った。

活発なチームバトルからスリリングなコピートレード対決、トレーディングボットチャレンジ、ホットコインコンテスト、オンチェーンショーダウンまで、あらゆるスキルレベルのトレーダーが戦略を実証し、リーダーボードを駆け上がり、LALIGAとMotoGPのVIP体験や限定グッズを含む、破格の報酬を獲得するチャンスを手にした。

KCGI 2025の核となったのは、8つの地域 (CIS、CN、EN、EU、グローバル、JA、KO、SEA) からの多様なチームが、PnL (損益) とROI (投資利益率) のリーダーボードで栄冠を目指して争うチームバトルだった。今年新たに追加された地域別のROIリーダーボードは、全8地域でチームバトルの賞金プールの40%を分け合い、世界中のトレーダーが平等な機会を得て活躍できることを確実にした。

総額3,000,000 USDTのチームバトル賞金プールにより、パフォーマンスに応じて次のとおりインセンティブが授与された。

PnLで上位10位のチーム ― 報酬はチームメンバーに均等に分配

ROIで上位10位のチーム ― 報酬はチームメンバーに均等に分配

PnLまたはROIで上位100位の個人トレーダーも特別賞を獲得した



重要な役割を果たし、認定基準を満たしたキャプテンが率いる最初の200チームに、チームリーダー賞として、100,000 USDT相当のBGBの追加報酬が授与された。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のようにコメントしている。「KCGI 2025は、技術、チームワーク、そしてグローバルなトレーディングコミュニティを称えるイベントでした。10万人を超える驚異的な参加者数は、競争的なトレーディングイベントに、多様なコミュニティを結束させ、協力を促進し、皆を新たな高みへと駆り立てる力があることを証明しました。ビットゲットでは、フィールドでの一つのキックでも、市場での一取引でも、あらゆる行動に『価値あるものにする (Make It Count)』する力があると信じています。今年のコンテストは、目的を持って小さな一歩を踏み出すことが、大きな飛躍につながることを示しました」。

史上最大の賞金プール、過去最多の参加者数、多様なチャレンジの組み合わせにより、KCGI 2025は、グローバルな暗号通貨トレーディングの年中行事の中で最も期待されるイベントの一つとしての地位を確固たるものにした。公平性と透明性の精神に基づき、KCGI 2025の受賞者および賞金の分配の詳細情報は、KCGIのイベントページに掲載している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

