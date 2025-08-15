Bitget 的 KCGI 2025 圆满落幕，参与人数创历史新高，奖金池达 6 百万美元，涵盖全球挑战

维多利亚，塞舌尔, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 成功举办了2025 年国王杯全球邀请赛 (King’s Cup Global Invitational，KCGI)，这是该平台历史上竞争最激烈及受社群推动程度最高的活动之一。今年的大赛吸引了来自世界各地的 120,197 名参赛者，他们组成了创纪录的 1,620 支队伍，在交易挑战中展开角逐，以瓜分等值 6 百万美元的 USDT 奖金池。

从让人兴奋的团队赛到激动人心的跟单交易对决、交易机器人挑战、热门币种竞赛和 Onchain Showdown，各种技能水平的交易者都有机会验证自己的战略、攀升排行榜并获得特殊奖励——包括 LALIGA 和 MotoGP 的 VIP 体验以及专属商品。

KCGI 2025 的核心是团队赛，来自 8 个赛区（独联体、中国、英语国家、欧盟、全球、日本、韩国和东南亚）的队伍在盈亏 (PnL) 和投资回报率 (ROI) 排行榜上争夺荣耀。今年新增的区域投资回报率排行榜确保全部八个赛区共享 40% 的团队赛奖金池，为全球交易者提供平等机会，让大家闪耀光芒。

团队赛总奖金池为 3 百万 USDT，团队凭各自的表现而获得相应的奖励：

以盈亏计算，排名前 10 名的团队：队员之间平均分配奖励

以投资回报率计算，排名前 10 名的团队：队员之间平均分配奖励

以盈亏或投资回报率计算，排名前 100 位的个人交易者也获得了专属奖励



队长们发挥了至关重要的作用，团队领袖奖 (Team Leader Award) 为前 200 支达到资格门槛的团队额外提供等值 10 万 USDT 的 BGB。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 评论道：“KCGI 2025 是颂扬技能、团队合作和全球交易社群的盛事。超过 10 万名参与者的惊人数据证明竞争性交易活动可以凝聚多元社群，促进合作，并激励每个人突破极限。在 Bitget，我们相信每个举动都具有 ‘Make It Count’（把握每一刻）的力量——无论是在球场上一脚劲射，还是在市场上进行一笔交易，都是如此。今年的比赛表明，只要有目的地迈出一小步，就可能带来重大突破。”

KCGI 2025 有迄今为止最大的奖金池、创纪录的参赛人数以及充满活力的挑战组合，巩固了其作为全球加密货币交易日历中最受期待的活动之一的地位。秉持公平透明的精神，您可以在 KCGI 活动页面查看 KCGI 2025 获奖者和奖项分配的完整详情。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

