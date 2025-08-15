Bitget 的 KCGI 2025 圓滿落幕，參與人數創歷史新高，獎金池達 600 萬美元，涵蓋全球挑戰

維多利亞，塞舌爾, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 成功舉辦了2025 年國王盃全球邀請賽 (King’s Cup Global Invitational，KCGI)，這是該平台歷史上競爭最激烈及受社群推動程度最高的活動之一。今年的大賽吸引了來自世界各地的 120,197 名參賽者，他們組成了創紀錄的 1,620 支隊伍，在交易挑戰中激烈角逐，以爭取機會分享等值 600 萬美元的 USDT 獎金池。

從讓人興奮的隊制競賽到激動人心的跟單交易對決、交易機械人挑戰、熱門幣種競賽和 Onchain Showdown，各種技能水平的交易者都有機會證明自己的策略、攀升排行榜並獲得特殊獎勵——包括 LALIGA 和 MotoGP 的 VIP 體驗以及獨家商品。

KCGI 2025 的核心是隊制競賽，來自 8 個賽區 (獨聯體、中國、英語國家、歐盟、全球、日本、韓國和東南亞) 的隊伍在盈虧 (PnL) 和投資回報率 (ROI) 排行榜上爭奪榮耀。今年新增的區域投資回報率排行榜確保全部八個賽區共享 40% 的隊制競賽獎金池，為全球交易者提供平等機會，讓大家發光發亮。

隊制競賽總獎金池為 300 萬 USDT，團隊憑各自的表現而獲得相應的獎勵：

以盈虧計算，排名前 10 名的團隊：隊員之間平分獎勵

以投資回報率計算，排名前 10 名的團隊：隊員之間平分獎勵

以盈虧或投資回報率計算，排名前 100 位的個人交易者亦獲得了獨家獎勵



隊長們發揮了至關重要的作用，團隊領袖獎 (Team Leader Award) 為前 200 支合資格的團隊額外提供等值 10 萬 USDT 的 BGB。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 評論說：「KCGI 2025 是頌揚技能、團隊合作和全球交易社群的盛事。逾 10 萬名參與者踴躍參與，證明競爭性交易活動可以團結各個社群，促進合作，並推動每個人達到新境界。在 Bitget，我們相信每個舉動都具有『Make It Count』(把握每一刻) 的力量——無論是在球場上一腳勁射，還是在市場上進行一筆交易，都是如此。今年的比賽表明，只要秉持目標地邁出一小步，就可能帶來重大突破。」

KCGI 2025 有迄今為止最大的獎金池、創紀錄的參賽人數以及充滿活力的挑戰組合，讓其在全球加密貨幣交易日程中進一步廣受期待。秉持公平透明的精神，您可以在 KCGI 活動頁面查看 KCGI 2025 獲獎者和獎項分配的完整詳情。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。過往表現並非未來業績的可靠指標。對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

