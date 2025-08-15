WeRide מבטיחה השקעה אסטרטגית בהון עצמי מ-Grab, שותפה לפריסת רובוטקסיס ושאטלים אוטונומיים בדרום מזרח אסיה





WeRide (נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הודיעה היום כי Grab (נאסד"ק: GRAB), אפליקציית העל המובילה בדרום מזרח אסיה, התחייבה להשקעה אסטרטגית ב-WeRide. ההשקעה היא חלק משותפות אסטרטגית בין שתי החברות להאצת הפריסה והמסחור של Robotaxis ושאטלים ברמה 4 בדרום מזרח אסיה, ומשקפת חזון משותף לשלב בצורה חלקה את כלי הרכב האוטונומיים (AVs) של WeRide ברשת של Grab כדי לשפר את רמות השירות והבטיחות.

ההשקעה של Grab צפויה להסתיים עד המחצית הראשונה של 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים ולתזמון המועדף על WeRide. היא תומכת באסטרטגיית הצמיחה של WeRide להרחיב את צי ה-AV המסחרי שלה בדרום מזרח אסיה ולקדם ניידות מונעת בינה מלאכותית.

שותפות זו תקים מסגרת לפריסת פתרונות אוטונומיים ברחבי הרשת של Grab כדי לשפר את היעילות התפעולית והמדרגיות. כחלק משיתוף הפעולה האסטרטגי הזה, WeRide תשלב את טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית שלה במערכת האקולוגית של ניהול צי הרכב, התאמת הרכב והניתוב של Grab. בנוסף, WeRide ו-Grab יכשירו, ישפרו מיומנויות ויעבירו את שותפי הנהגים המעוניינים ב-Grab ואת הקהילות המקומיות למסלולי קריירה בעלי ערך גבוה בתעשיית ה-AV.

"החזון של WeRide לדרום מזרח אסיה הוא לפרוס אלפיRobotaxis ברחבי האזור, באמצעות פריסה פרוגרסיבית המותאמת לתקנות המקומיות והמוכנות החברתית. Grab, השותפה והמשקיעה החדשה ביותר שלנו, היא שם מוכר בדרום מזרח אסיה עם מומחיות אזורית וקנה מידה ללא תחרות בנסיעות ושירותים דיגיטליים. יחד, נשלב את טכנולוגיית ה-AV המתקדמת והידע התפעולי של WeRide עם החוזקות של Grab כדי להאיץ שירותי Robotaxis בטוחים ויעילים, להיכנס לשווקים חדשים ולחזק את המנהיגות הראשונה שלנו בעיצוב עתיד הניידות", אמר ד"ר טוני האן (Tony Han), מייסד ומנכ"ל WeRide.

"אנחנו רוצים שלכולם בדרום מזרח אסיה תהיה גישה לתחבורה אמינה בכל פעם שהם צריכים אותה. עם זאת, מגבלות כוח אדם נותרו אתגר. אנו מאמינים שרכבים אוטונומיים יכולים להשלים את רשת הנהגים שלנו ולהיפרס בערים עם מחסור משמעותי בנהגים. אנו מצפים לעבוד עם WeRide כדי לבחון באופן נרחב את כלי הרכב שלהם בסביבות מגוונות בדרום מזרח אסיה. זה יאפשר לנו לקבל תובנות חשובות לגבי הביצועים שלהם בעולם האמיתי, להתאים את הטכנולוגיה כדי לשפר עוד יותר את הבטיחות והאמינות ולענות על הצרכים הייחודיים של האזור", אמר אנתוני טאן (Anthony Tan), מנכ"ל הקבוצה ומייסד שותף של Grab.

גישה ניתנת להרחבה לפריסה וניהול של כלי רכב אוטונומיים



WeRide תשתף פעולה עם Grab בדרישות הטכניות והתפעוליות לאינטגרציה חלקה מקצה לקצה במערכת ניהול הצי של Grab, בתחומים הבאים:

אופטימיזציה של שיגור וניתוב: מינוף אינטגרציה חלקה של הפלטפורמות של WeRide ו- Grab כדי לפרוס ולנתב ביעילות רכבים אוטונומיים, ולשפר את חווית הנוסעים. מקסום זמן הפעולה של הרכב: פיתוח פרוטוקולי תחזוקה, תיקון וטעינה חזקים כדי להבטיח יעילות תפעולית . מדידת ביצועי בטיחות : מינוף הניסיון התפעולי האזורי של WeRide כדי להכשיר רכבים אוטונומיים לנווט בתנאי התנועה בדרום מזרח אסיה, ולהעריך את יכולתם להפחית תאונות הנגרמות מטעויות אנוש .

ניטור ותפעול מרחוק : הקמת תהליכים להבטחת בטיחות ומתן תמיכה מרחוק בתרחישי חירום .

תמיכת לקוחות: הטמעת מערכות לפתרון בעיות מהיר כדי לספק שירות חלק .

הדרכה ושדרוג מיומנויות: ניצול הניסיון הנרחב של מאמני WeRide בפיקוח מרחוק AV והרקורד של GrabAcademy בשיפור מיומנויות הנהגים השותפים כדי להכין ולהעביר נהגים שותפים וקהילות מקומיות לתפקידים עתידיים.



שותפות מורחבת זו מתבססת על מזכר הבנות שנחתם במרץ 2025, שבו WeRide ו-Grab התחייבו לבחון את ההיתכנות הטכנית, הכדאיות המסחרית ופוטנציאל יצירת מקומות העבודה של כלי רכב אוטונומיים באזור.

