Bitget da inicio a la nueva temporada 2025/26 de LALIGA con el lema "Back in Play, Bitget Way"

VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, vuelve a entrar en juego con LALIGA para una nueva temporada con el lema: Back in Play, Bitget Way (De vuelta al juego, al estilo Bitget). No se trata tanto de puntajes como de movimientos inteligentes en los que las criptomonedas se unen al deporte y los aficionados se convierten en participantes.

La temporada pasada marcó el ritmo con nuestro anuncio de televisión con Raphinha y la campaña viral "Your Team, Your Skin" (Tu equipo, tu piel), que permitió a los aficionados operar con orgullo junto con los puntos. Bitget siguió realizando grandes jugadas sobre el terreno en todas las regiones, desde acceso a palcos VIP y recorridos entre bastidores en Madrid hasta encuentros exclusivos con embajadores de LALIGA en Buenos Aires, Yakarta, Moscú, Grecia y Singapur. Fueron experiencias que el dinero no puede comprar, como encuentros con leyendas del fútbol y activaciones repletas de estrellas, que realmente acercaron a las comunidades de las criptomonedas y el fútbol como nunca antes.

Ahora, esa energía vuelve con desafíos de predicción de resultados y campañas de operaciones que premian no solo la pasión por los equipos, sino también la precisión en la predicción de los resultados de los partidos de los equipos más importantes de la LALIGA. Los aficionados de todas las regiones en los mercados asociados lo experimentarán mediante fiestas para ver los partidos, concursos localizados y campañas y anuncios de televisión inmersivos dirigidos por los jugadores, que se sienten tan personales como deportivos.

"El fútbol es un idioma que los aficionados hablan desde las gradas, y las criptomonedas hablan desde la pantalla, pero ambos se basan en la conexión y la participación", afirma Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. "Esta temporada vamos a unir ambos mundos para que los aficionados no solo vean los partidos, sino que también hagan predicciones, operen y participen de forma activa en la acción".

Jorge de la Vega, director ejecutivo de LALIGA, agregó: "Junto con Bitget, seguimos reforzando nuestra conexión mundial con los aficionados y continuaremos desarrollando iniciativas que mejoren la experiencia de los seguidores de LALIGA en todo el mundo".

Los usuarios y aficionados podrán disfrutar de una nueva página de inicio, el lugar de referencia para predicciones, promociones y recompensas exclusivas relacionadas con LALIGA. Mientras tanto, explore las ofertas en vivo mediante nuestro Centro de recompensas. La temporada acaba de empezar y el campo de juego siempre está abierto para negociar esas jugadas audaces, al estilo Bitget.

Para obtener más información sobre Bitget x LALIGA, visite nuestra página de inicio aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y Web3 a nivel mundial. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma. Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. Alineada con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

