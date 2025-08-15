ビットゲット (Bitget)、「Back in Play, Bitget Way」で2025/26ラ・リーガシーズン開幕

セーシェル・ヴィクトリア発, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、Back in Play, Bitget Wayをキャッチフレーズに、ラ・リーガ (LALIGA) で新たなシーズンに参戦する。スコアよりも、暗号通貨とスポーツが出会い、ファンが参加するスマートな動きが重要である。

昨シーズンは、ラフィーニャ (Raphinha) のテレビCMや、ファンがポイントと共に誇りを持って取引できる口コミの 「Your Team, Your Skin」キャンペーンで、大きな反響を呼んだ。ビットゲットは、マドリードでのVIPスカイボックスアクセスやバックステージツアー、ブエノスアイレス、ジャカルタ、モスクワ、ギリシャ、シンガポールでのラ・リーガアンバサダーとの限定ミートアップなど、各地で大きなイベントを開催し続けた。サッカー界のレジェンドとの交流やスター選手が勢ぞろいしたイベントなど、これらはお金では買えない貴重な体験であり、暗号通貨コミュニティとサッカーコミュニティはこれまで以上に密接になった。

そのエネルギーは、チームへの情熱だけでなく、ラ・リーガの強豪チームの試合スコアを的確に予想することで報われる試合予想チャレンジやトレーディングキャンペーンで再び輝きを放っている。パートナーシップ市場のあらゆる地域のファンは、ウォッチパーティー、ローカライズされたコンテスト、選手主導の没入型TVCMやキャンペーンを通じて、スポーツらしさと同時にパーソナルな体験を味わうことができる。

「サッカーはファンがスタンドから語りかける言語であり、暗号通貨はスクリーンから語りかける言語です。しかし、どちらもつながりと参加が重要です」とビットゲットの最高執行責任者であるヴガー・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade)は述べた。「今シーズンは、ファンがただ観戦するだけでなく、予想し、取引して実際にドラマに参加できるよう、これらの世界を融合させています」

ラ・リーガの取締役執行役員であるホルヘ・デ・ラ・ベガ (Jorge de la Vega)は次のように付け加えた。「ビットゲットと共に、私たちは、ファンとのグローバルなつながりを強化し続け、世界中のラ・リーガサポーターの体験を向上させる取り組みを継続的に展開していきます」

ユーザーやファンは、予想、プロモーション、ラ・リーガをテーマにした限定報酬など、新しくなったランディングページに期待されたい。それまでの間、報酬センターでライブオファーを探索されたい。シーズンはまだ始まったばかりで、ビットゲット流の大胆な取引の機会は常に開かれている。

ビットゲットxラ・リーガの詳細については、こちらのランディングページにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガの公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

