Bitget 以“回归赛场，Bitget 风范”开启西甲联赛全新 2025/26 赛季

维多利亚，塞舌尔, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 再次携手西甲联赛 (LALIGA) 开启全新赛季，其口号为：回归赛场，Bitget 风范 (Back in Play, Bitget Way)。此次比赛更注重策略而非比分。它将加密货币与体育完美结合，让球迷成为参与者。

在上个赛季中，我们 Raphinha 的电视广告以及火爆全网的 Your Team, Your Skin 宣传活动为我们定下了基调，让球迷们能够在赢取积分的同时，自豪地参与交易。Bitget 在全球各地持续推出重磅线下活动：从马德里的 VIP 包厢体验和后台参观，到布宜诺斯艾利斯、雅加达、莫斯科、希腊和新加坡的西甲联赛大使专属见面会。这些都是金钱无法购买的独特体验，包括与足球传奇巨星的见面会以及众星云集的互动活动。它们确实让加密货币社群与足球社群的联系比以往任何时候都更加紧密。

如今，这种热情再次回归——我们推出了比赛日预测挑战和交易宣传活动，不仅是对球队热爱的奖励，也是对西甲联赛顶级球队比赛比分准确预测的奖励。合作市场各地区的球迷将通过观赛派对、本地化竞赛以及由球员主导的沉浸式电视广告和宣传活动来感受这一切——这些活动既充满个性，又洋溢着运动气息。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“足球是球迷在看台上交流的语言，而加密货币则是屏幕上的沟通方式，但两者的核心都是连接与参与。在本赛季中，我们将这两个领域融合在一起，让球迷不再只是观看比赛——他们还可以预测赛事，进行交易，真正参与到这场体育盛宴之中。”

西甲联赛执行董事 Jorge de la Vega 补充道：“我们将与 Bitget 携手合作，继续加强与全球球迷的联系，并且会持续推出各种举措，提升全球西甲球迷的观赛体验。”

用户和球迷们可以期待一个全新的专题页面，这里将成为预测赛事、参与促销活动以及获取西甲联赛专属主题奖励的首选之地。与此同时，您可通过我们的奖励中心查看实时优惠。本赛季才刚刚开始，而这片“赛场”将始终为那些大胆的交易操作敞开大门——这就是 Bitget 风范 (Bitget Way)。

欲了解有关 Bitget x LALIGA 的更多信息，请点击此处，访问我们的专题页面。

关于 Bitget

成立于2018年，Bitget 是世界领先的加密币交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。建议投资者在可承受损失的范围内投资。投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。过往业绩不代表未来表现。Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。本文内容不作为任何财务建议。详情请查阅我司使用条款。

