Bitget 口號「Back in Play, Bitget Way」為 2025/26 西甲新球季揭幕

維多利亞，塞舌爾, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 以 Back in Play, Bitget Way（以 Bitget 之道，迎接新球季來臨）口號，為西班牙甲組足球聯賽（LALIGA）全新球季揭開戰幔。比數不再是焦點，而是精明的策略，令加密貨幣融入體育運動中，而球迷亦可參與當中。

上個球季，我們透過 Raphinha 電視廣告及火熱的「Your Team, Your Skin」活動定下了基調，讓球迷一邊獲取積分，一邊帶著自豪感進行交易。Bitget 繼續在各個地區積極展開大型活動，包括馬德里的 VIP 包廂與幕後導覽團，以及布宜諾斯艾利斯、雅加達、莫斯科、希臘及新加坡等地與西甲聯賽大使的獨家見面會。與足壇傳奇人物的會面和星光熠熠等活動，絕非金錢所能購買的經歷，確實進一步拉近了加密貨幣與足球社群之間的距離。

如今，這種活力透過比賽日的賽果預測挑戰及交易活動再度回歸，不僅為球迷對球隊付出的熱情，也為預測西甲最頂尖球隊賽事比分的準確性作出獎勵。合作市場的各地區球迷將透過觀賽派對、本地化競賽及以球員為主導、如身歷其境般的電視廣告及活動等體驗這種活力，這些活動既個性化又充滿運動氣息。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「足球是球迷在看台上交流的用語，而加密貨幣則是在螢幕上表達的語言，但兩者跟聯繫和參與息息相關。今個球季，我們將兩個世界結合起來，讓球迷不僅可以觀看比賽；他們還可以預測賽果、進行交易，真正做到全情投入，參與其中。」

西甲執行董事 Jorge de la Vega 補充道：「我們與 Bitget 攜手合作，繼續加強與全球球迷的聯繫，並且再接再厲，開拓提升全球西甲球迷體驗的倡議計劃。」

用戶和球迷們敬請期待全新的登陸網頁，這裡是預測賽果、宣傳推廣及獲得西甲獨家主題獎賞的首選地方。與此同時，您亦可透過我們的獎賞中心查詢即時優惠。球季伊始，以 Bitget Way（Bitget 之道）的無畏精神進行交易，球場的大門時刻為您而開。

欲了解更多關於 Bitget 與西甲聯賽 LALIGA 合作的資訊，請前往此處瀏覽我們的登陸網頁。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 （LALIGA）在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

