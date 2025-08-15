Kokkuvõte Baltic Horizon Fondi veebiseminarist

15. augustil 2025. a toimus Baltic Horizoni korraldatud veebiseminar, kus fondijuht Tarmo Karotam andis ülevaate 2025.a. teise kvartali aruande tulemustest.

Baltic Horizon Fond tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav siit ning esitlus siit.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

