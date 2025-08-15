MetaMask 和 Entravel 合作為旅客提供全球酒店低至四折的優惠

哥本哈根，丹麥, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密原生旅遊平台 Entravel 與 Consensys 旗下的領先自託管式 web3 錢包 MetaMask 聯手合作，推出 MetaMask Card Travel。 此功能現已登陸 MetaMask Portfolio 及 travel.metamask.io，讓 MetaMask 全球用戶能夠預訂全球 100 萬間酒店，並獲享獨家優惠、加密支付功能及現金回贈。

MetaMask 用戶可預訂全球超過 100 萬間高級及豪華酒店，價格比傳統平台低最多 60%。 使用 MetaMask Card 付款可享高達 7% 現金回贈，此為持卡人專享福利。

此服務由 Entravel 開發，直接整合至 MetaMask Portfolio，提供簡單熟悉的預訂體驗，以便輕鬆搜尋、比較和預留酒店。

主要優勢

全球最低酒店價格 – 獨家專享非公開特惠房價。

– 獨家專享非公開特惠房價。 使用 MetaMask Card 付款可獲 最高 7% 現金回贈 。

。 全球 超過 100 萬間物業 。

。 靈活付款 – MetaMask Card 或其他支援方式。

Entravel 行政總裁 Mathias Lundoe Nielsen指出：「透過 MetaMask Travel，我們以絕佳方式，將尖端科技與全球最低酒店價格融為一體。這並非另一個平平無奇的旅遊平台，而是一條康莊大道，讓人們可獲得過往難以觸及的體驗，令任何一位想更以精明實惠方式旅行的用戶都能享受得到。

Consensys 銷售總監 Daniel Lynch 說道：「MetaMask Travel 致力為所有人提供超值旅遊選擇，將加密貨幣真正融入現實生活。您首次能夠使用像是 Aave 的 aUSDC 和 WETH 等去中心化金融 (DeFi) 資產，以及 USDC 和 EURe 等穩定幣，享受精彩獨特而價格實惠的旅遊體驗。 我們為 MetaMask 持卡人結合最低價格與豐厚現金回贈，讓 DeFi 資深用戶又或穩定幣儲蓄者等不同旅客有充分理由將 MetaMask 融入旅程之中。」

關於 Entravel

Entravel 是尖端的旅遊平台，專門提供豪華及高級酒店的私人會員限定優惠。

關於 Consensys

Consensys 為領先的以太坊軟件公司，建構支援全球最大型去中心化生態系統的基礎設施、工具及協定。

媒體聯絡人

Consensys 媒體聯絡人：pr@consensys.net

Entravel 媒體聯絡人：press@entravel.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dab6bb3d-a43f-4fc0-ba15-764c1d99ee2d