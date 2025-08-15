Patton bringt Dante AV-Encoder und -Decoder mit Colibri-Codec zu drastisch reduzierten Preisen neu auf den Markt

Pattons Neuerscheinung des FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP-Gateways bietet den niedrigsten Marktpreis aller Zeiten, den Colibri-Codec und verbesserte Interoperabilität.

GAITHERSBURG, Maryland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton – weltweit führender Anbieter von Unified Communications-, ProAV- und Medienübertragungsprodukten – kündigt eine neue Softwareversion für die AVoIP-Gateway-Serie FiberPlex FPX6000 an, die zum halben Preis angeboten wird.

FiberPlex FPX6000 AVoIP-Gateway

Die AVoIP-Gateways von Patton sind einfach zu installieren und zu verwenden. Mit dem Dante-Controller ist das Routing, Steuern und Überwachen des Audio-/Videoverkehrs so einfach wie ein Knopfdruck.

Im August 2021 war Patton der erste Anwender und erste Anbieter von Dante AV-Produkten. Jetzt gibt Patton erfreut bekannt, dass es den Preis für sein FPX6000 AVoIP-Gateway halbiert und gleichzeitig Software-Updates hinzugefügt hat, welche die neueste Colibri-Firmware unterstützen.

Colibri ist der neueste Videocodec von Audinate, der speziell für die AV-over-IP-Verteilung entwickelt wurde. Colibri bietet visuell verlustfreie Qualität und geringe Subframe-Latenz. Der Patton FPX6000 ist jetzt mit jedem Dante AV-Ultra-Produkt kompatibel, das den Colibri-Codec unterstützt, einschließlich Geräten von Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray und PTZ Optics.

Interoperabilität. Der FPX6000 ist auch mit Dante Audio der Produkte Dante AV-A und Dante AV-H kompatibel. Später in diesem Jahr wird ein Software-Update von Audinate für Dante AV-H die Videotranskodierung zwischen Dante AV Ultra und Dante AV-H ermöglichen.

4K. Die Dante AV-Technologie integriert hochwertiges Audio und 4K-Video für die Übertragung über 1-Gbit/s-IP-Netzwerke mit praktisch null Latenz. Pattons FPX6000 unterstützt 4K60p 4:4:4.

Einfach. Die AVoIP-Gateways von Patton sind einfach zu installieren und zu verwenden. Mit dem Dante-Controller ist das Routing, Steuern und Überwachen des Audio-/Videoverkehrs und der Endpunkte so einfach wie ein Knopfdruck. Pattons FPX6000 funktioniert auch mit Dante Studio, Dante Domain Manager und Dante Director.

Kanäle. Mit den Patton FPX6000-Gateways können Sie problemlos acht Audiokanäle (Senden oder Empfangen) – plus einen Videokanal mit HDCP-Verschlüsselung – in ein vorhandenes Ethernet-Backbone einfügen. Die Patton-Lösung beseitigt die Leistungsprobleme und Verwaltungsschwierigkeiten, die früher mit Audio/Video-over-IP verbunden waren.

Synchronisiert. Durch die Bereitstellung einer einzigen Netzwerkuhr für das gesamte System beseitigt die Audio- und Videosynchronisierung von Dante Ausrichtungsprobleme und reduziert harmonische Verzerrungen sowie durch Jitter verursachtes Phasenrauschen. Dante AV unterstützt gemischte Audio-Video-Datennetzwerke und stellt gleichzeitig sicher, dass für die Übertragungsmedien ausreichend Bandbreite zur Verfügung steht – sogar in einem standardmäßigen Gigabit-Ethernet-Unternehmensnetzwerk.

Verbindungen. Neben der Bereitstellung von Hochleistungs-Audio und -Video verfügt der FPX6000 über eine Reihe praktischer, hochmoderner Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte, darunter USB 2.0 und USB OTG für Tastatur und Maus, Infrarot für Fernbedienungen – und sogar serielle Signale für die PTZ-Steuerung.

Weitere Informationen zum FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP-Gateway finden Sie unter www.patton.com/fpx6000

In verwandten Nachrichten hat Patton kürzlich sein in den USA hergestelltes, handelsübliches, hochsicheres FIPS-140-SIP-Telefon der zweiten Generation mit verbesserter NG911-Konformität vorgestellt.

Über Patton

Patton ist ein weltbekannter Hersteller von Netzwerk- und Kommunikationstechnologie und bietet eine breite Palette an Lösungen, darunter VoIP, Ethernet-Erweiterung, Wireless- und Glasfaserprodukte. Patton wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaithersburg, Maryland. Das Unternehmen verfügt über eine starke globale Präsenz und ist dafür bekannt, einem vielfältigen Kundenstamm zuverlässige und innovative Lösungen zu liefern.

