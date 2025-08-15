Patton משיקה מחדש את מקודדי ומפענחי ה-AV של Dante עם מקודד Colibri במחיר מופחת

הגרסה החדשה של Patton ל-FiberPlex FPX6000, שער האודיו/וידאו בקישוריות IP של Dante, מציגה את המחיר הנמוך ביותר בשוק אי פעם, את המקודד Colibri ויכולת פעולה הדדית משופרת

גייטרסבורג, מרילנד, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Patoon - מובילה עולמית בתחום מוצרי התקשורת האחודה, ProAV ושידור מדיה - מכריזה על גרסת תוכנה חדשה עבור סדרת FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway המוצעת בחצי מחיר.

FiberPlex FPX60000 AVoIP Gateway

שערי ה-AVoIP של Patton קלים להתקנה ולשימוש. בקר ה-Dante הופך בלחיצת כפתור את הניתוב, השליטה והניטור של תעבורת אודיו/וידאו לפשוטים.

באוגוסט 2021, Patton הייתה החברה הראשונה לאמץ וגם לשווק את מוצרי ה-AV של Dante. כעת , Patton שמחה להודיע כי קיצצה את המחירים של FPX6000, שער ה- AVoIP שלה, בחצי - תוך הוספת עדכוני תוכנה התומכים בקושחת Colibri העדכנית ביותר.

Colibri הוא מקודד הווידאו החדש ביותר של Audinate שפותח במיוחד עבור הפצת עודיו וידוא באמצעות רשת האינטרנט. Colibri מציע איכות ויזואלית ללא אובדן פרטים והשהיה נמוכה בין תת-פריימים. ה-Patton FPX6000 פועל כעת באופן הדדי עם כל מוצר AV Ultra של Dante התומך בקידוד Colibri, כולל מכשירים של Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray ו-PTZ Optics.

פעולה משולבת. FPX6000יפעל גם עם Dante Audio ממוצרי Dante AV-A ו-Dante AV-H. בהמשך השנה, עדכון תוכנה של Audinate עבור Dante AV-H יאפשר קידוד וידאו מ-Dante AV Ultra ל-Dante AV-H.

4K. טכנולוגיית ה-AV של Dante משלבת אודיו ווידאו 4K באיכות גבוהה לשידור ברשתות IP עם נפח תעבודה של 1 גיגה-ביט/לשנייה כמעט ללא שיהוי. ה-FPX6000 של Patton תומך ב-4K60p 4:4:4.

קל. שערי ה-AVoIP של Patton קלים להתקנה ולשימוש. בקר Dante הופך את הניתוב, הבקרה והניטור של תעבורת אודיו/וידאו ושל נקודות קצה לפשוטים, וזה מאופשר בלחיצת כפתור. ה-FPX6000 של Patton יעבוד גם עם Dante Studio, Dante Domain Manager ו-Dante Director.

ערוצים. שערי ה-FPX6000 של Patton מאפשרים שילוב קל של 8 ערוצי שמע (שידור או קליטה) - בתוספת ערוץ וידאו עם הצפנת HDCP - לשדרת רשת Ethernet קיימת. הפתרון של Patton מבטל את בעיות הביצועים וקשיי הניהול שהיו קשורים בעבר להעברת אודיו/וידאו באמצעות רשת האינטרנט.

מסונכרן. על ידי אספקת שעון רשת יחיד לכל המערכת, סנכרון האודיו והווידאו של דנטה מבטל בעיות יישור, ומפחית עיוות הרמוני ורעשי פאזה הנגרמים על ידי ריצוד. Dante AV תומך ברשתות מעורבות של אודיו-וידאו-נתונים תוך הבטחת רוחב פס מספיק למדיה המשודרת - אפילו ברשת Gigabit Ethernet ארגונית סטנדרטית.

חיבורי. בנוסף לאספקת אודיו ווידאו בעלי ביצועים גבוהים, ה-FPX6000 כולל סט נוח ומתקדם של אפשרויות קישוריות היקפיות, כולל USB 2.0 ו-USB OTG עבור מקלדת ועכבר, אינפרא-אדום עבור שלטים רחוקים - אפילו אותות טוריים עבור בקרת PTZ.

למידע נוסף על FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP gateway, בקרו בכתובת www.patton.com/fpx6000

ובחדשות קשורות , Patton חשפה לאחרונה את הדור השני טלפון ה-SIP המאובטח במיוחד FIPS-140, שמיצר בארצות הברית, ברמה מסחרית, עם תאימות משופרת לתקן NG911.

אודות Patton

חברת Patton היא יצרנית בעלת שם עולמי של טכנולוגיות רשתות ותקשורת, המציעה מגוון רחב של פתרונות כולל VoIP, הרחבת Ethernet, מוצרי אלחוט וסיבים אופטיים. ל-Patton, שנוסדה בשנת 1984 ומרכזה בגייטרסבורג, מרילנד, יש נוכחות גלובלית חזקה ומוניטין של אספקת פתרונות אמינים וחדשניים לבסיס לקוחות מגוון.

