Patton Meluncurkan Kembali Dante AV Encoders dan Decoders dengan Colibri Codec dengan Potongan Harga

Perilisan baru FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP Gateway dari Patton menghadirkan harga pasar paling rendah, Colibri Codec, dan peningkatan interoperabilitas.

GAITHERSBURG, Maryland, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton—pemimpin dunia dan Komunikasi Terpadu, ProAV, dan produk-produk penyiaran media—mengumumkan peluncuran perangkat lunak terbaru untuk FiberPlex FPX6000 seri AVoIP Gateway yang ditawarkan setengah harga.

Gateway AVoIP Patton mudah dipasang dan digunakan. Pengontrol Dante membuat perutean, pengendalian, dan pemantauan lalu lintas audio/video menjadi semudah menekan sebuah tombol.

Pada bulan Agustus tahun 2021, Patton adalah pengadopsi pertama dan yang pertama memasarkan produk Dante AV. Sekarang , Patton dengan bangga mengumumkan mereka telah memotong setengah harga FPX6000 AVoIP Gateway—sembari menambahkan pembaruan perangkat lunak yang mendukung firmware Colibri terbaru.

Colibri adalah kodek video terbaru dari Audinate yang dikembangkan secara khusus untuk distribusi AV melalui IP. Colibri menawarkan kualitas yang nyaris tak berkehilangan dan latensi subframe yang rendah. FPX6000 Patton sekarang dapat beroperasi dengan produk Dante AV Ultra yang mendukung kodek Colibri, termasuk perangkat dari Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray, dan PTZ Optics.

Interop. FPX6000 juga akan dapat beroperasi dengan Dante Audio dari produk Dante AV-A dan Dante AV-H. Akhir tahun ini, pembaruan perangkat lunak dari Audinate untuk Dante AV-H akan memungkinkan transkoding video di antara Dante AV Ultra dan Dante AV-H.

4K. Teknologi Dante AV mengintegrasikan audio berkualitas tinggi dan video 4K untuk transmisi melalui jaringan IP 1-Gbps dengan latensi hampir nol. FPX6000 Patton mendukung 4K60p 4:4:4.

Mudah. Gateway AVoIP Patton mudah dipasang dan digunakan. Pengontrol Dante membuat perutean, pengendalian, dan pemantauan lalu lintas audio/video dan titik akhir menjadi semudah menekan sebuah tombol. FPX6000 Patton juga akan berfungsi dengan Dante Studio, Dante Domain Manager, dan Dante Director.

Saluran. Gateway FPX6000 Patton membuat memasukkan 8 saluran audio (mentransmisikan atau menerima)—ditambah saluran video dengan enkripsi HDCP—ke backbone Ethernet yang sudah ada menjadi mudah. Solusi dari Patton menghilangkan masalah kinerja dan kesulitan pengelolaan yang dulu dikaitkan dengan Audio/Video melalui IP.

Tersinkronisasi. Dengan memberikan jam jaringan tunggal untuk keseluruhan sistem, sinkronisasi audio dan video Dante menghilangkan masalah penyejajaran, mengurangi distorsi harmonik, dan kebisingan fase yang disebabkan oleh jitter. Dante AV mendukung jaringan campuran audio-video-data sambil memastikan media penyiaran memiliki bandwidth yang memadai—bahkan pada jaringan Ethernet gigabit standar perusahaan.

Koneksi. Selain memberikan audio dan video kinerja tinggi, FPX6000 menghadirkan set opsi konektivitas tambahan yang nyaman dan canggih, termasuk USB 2.0 dan USB OTG untuk keyboard dan mouse, infrared untuk pengontrol jarak jauh—bahkan sinyal seri untuk kontrol PTZ.

Patton adalah produsen teknologi jaringan dan komunikasi terkemuka di dunia, yang menawarkan berbagai solusi termasuk produk VoIP, ekstensi Ethernet, nirkabel, dan serat optik. Didirikan pada tahun 1984 dan berkantor pusat di Gaithersburg, Maryland, Patton memiliki pengaruh global yang kuat serta reputasi dalam memberikan solusi yang inovatif dan dapat diandalkan bagi beragam pelanggan.

Kontak Media: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

