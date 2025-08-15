パットン (Patton)、コリブリ・コーデック (Colibri Codec) を搭載し価格を大幅に引き下げたダンテAV (Dante AV) エンコーダー／デコーダーを再発売

パットンが新たにリリースしたファイバープレックス (FiberPlex) FPX6000 ダンテAV Audio/Video-over-IP Gatewayは、史上最低価格、コリブリ・コーデック、そして相互運用性の向上を特長としている。

米国メリーランド州ゲイザースバーグ発, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ユニファイド・コミュニケーション、ProAV、メディア放送製品の世界的リーダーであるパットンは、ファイバープレックス (FiberPlex) FPX6000 AVoIPゲートウェイシリーズ向けの新しいソフトウェアリリースを、半額で提供すると発表した。

ファイバープレックスFPX6000 AVoIPゲートウェイ

パットンのAVoIPゲートウェイは、導入と使用が非常に容易である。 ダンテ・コントローラーは、音声／映像トラフィックのルーティング、制御、監視を、ボタンを押すだけの簡単な操作で実現します。

2021年8月、パットン (Patton) は最初の採用者として、市場初のダンテAV製品を提供した。 今回 、パットンはFPX6000 AVoIPゲートウェイの価格を半額に引き下げ、最新のコリブリ・ファームウェアをサポートするソフトウェアアップデートを追加したことを発表した。

コリブリは、オーディネート (Audinate) がAV-over-IP配信専用に開発した最新のビデオコーデックである。 コリブリは、視覚的にロスレスな品質と低いサブフレームレイテンシーを提供する。 パットンのFPX6000は、現在、コリブリ・コーデックに対応するすべてのダンテAVウルトラ (Dante AV Ultra) 製品と相互運用性を有しており、これにはボリン (Bolin)、AJAビデオ (AJA Video)、アドテクノ (Adtechno)、ユアン (Yuan)、ミンレイ (Minnray)、およびPTZオプティクス (PTZ Optics) のデバイスが含まれる。

相互運用性。さらに、FPX6000はダンテAV-A (Dante AV-A) およびダンテAV-H (Dante AV-H) 製品におけるダンテオーディオとの相互運用性も備えている。 本年後半には、オーディネイトより提供されるダンテAV-H向けのソフトウェアアップデートにより、ダンテAVウルトラとダンテAV-Hの間でのビデオトランスコーディングが可能となる予定である。

4K。ダンテAV技術は、高品質なオーディオおよび4Kビデオを、ほぼゼロレイテンシで1GbpsのIPネットワーク上に伝送する統合ソリューションである。 パットンのFPX6000は、4K60p 4:4:4に対応している。

簡単。パットンのAVoIPゲートウェイは、導入と使用が非常に容易である。 ダンテ・コントローラーは、音声／映像トラフィックとエンドポイントのルーティング、制御、監視を、ボタンを押すだけの簡単な操作で実現します。 パットンのFPX6000は、ダンテ・スタジオ (Dante Studio)、ダンテ・ドメイン・マネージャー (Dante Domain Manager)、およびダンテ・ディレクター (Dante Director) とも連携可能である。

チャネル。パットンFPX6000ゲートウェイは、既存のイーサネット・バックボーンに、8チャネルの音声 (送信または受信) とHDCP暗号化された映像チャネルを簡単に挿入することができる。 このパットンのソリューションは、従来のAV-over-IPに伴うパフォーマンスの課題や管理の煩雑さを解消するものである。

同期。ダンテは、システム全体に単一のネットワーククロックを提供することで、音声と映像の同期を実現し、ジッターによって発生する高調波歪みや位相ノイズを低減しながら、タイミングずれの問題を解消する。 ダンテAVは、音声・映像・データが混在するネットワークに対応しながら、一般的な企業向けギガビットイーサネットネットワーク上でも、放送品質メディアに十分な帯域幅を確保する。

接続性。FPX6000は高性能な音声・映像伝送に加え、USB 2.0およびUSB OTGによるキーボード・マウス接続、リモコン用赤外線、さらにはPTZ制御のためのシリアル信号といった、利便性の高い最先端の周辺接続オプションを備えている。

詳細情報：ファイバープレックスFPX6000 ダンテAV Audio/Video-over-IP gatewayの詳細はwww.patton.com/fpx6000を参照されたい。

関連ニュースとして、パットンは最近、米国製の第2世代で、FIPS-140に準拠した商用グレードの超高セキュアなSIP電話機を発表しており、NG911対応も強化されている。

パットンについて

パットンは、ネットワークおよび通信技術における世界的なメーカーとして知られ、VoIP、イーサネット延長、無線、光ファイバー製品など、幅広いソリューションを提供している。 1984年に設立され、本社をメリーランド州ゲイザースバーグに構えるパットンは、世界各地に展開し、多様な顧客層に対して信頼性が高く革新的なソリューションを提供することで知られている。

