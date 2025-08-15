패튼 (Patton), 콜리브리 코덱 탑재한 단테 AV 인코더·디코더 대폭 인하 가격으로 재출시

패튼 (Patton)의 최신 파이버플렉스(FiberPlex) FPX6000 단테 AV 오디오/비디오-오버-IP 게이트웨이는 역대 최저 시장가, 콜리브리(Colibri) 코덱, 그리고 향상된 상호 운용성을 특징으로 한다.

메릴랜드주 게이더스버그, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unified Communications와 ProAV, 미디어 방송 제품 분야를 선도하는 글로벌 기업 패튼(Patton)이 FiberPlex FPX6000 AVoIP 게이트웨이 시리즈의 새로운 소프트웨어 출시를 발표하며 이를 절반의 가격에 지공한다고 출사표를 던졌다.

패튼(Patton)의 AVoIP 게이트웨이는 설치와 사용이 간편하다. 단테(Dante) 컨트롤러를 사용하면 오디오·비디오 트래픽의 라우팅, 제어, 모니터링을 버튼 한 번으로 수행할 수 있다.

2021년 8월, 패튼은 단테 AV 제품을 최초로 채택하고 시장에 선보인 기업이었다. 이제 패튼은 FPX6000 AVoIP 게이트웨이 가격을 절반으로 인하하고, 최신 콜리브리(Colibri) 펌웨어를 지원하는 소프트웨어 업데이트를 추가했다고 발표했다.

콜리브리 (Colibri)는 오디네이트(Audinate)가 AV-over-IP 전송을 위해 특별히 개발한 최신 비디오 코덱으로, 시각적으로 무손실에 가까운 품질과 낮은 서브프레임 지연 시간을 제공한다. 이제 패튼 FPX6000은 볼린(Bolin), AJA 비디오, 애드테크노(Adtechno), 유안(Yuan), 민레이(Minnray), PTZ 옵틱스(PTZ Optics) 등 콜리브리 코덱을 지원하는 모든 단테 AV 울트라(Dante AV Ultra) 제품과 상호 운용이 가능하다.

상호 운용성(Interop). FPX6000은 Dante AV-A 및 Dante AV-H 제품의 단테 오디오와도 상호 운용이 가능하다. 올해 말에는 오디네이트(Audinate)의 Dante AV-H용 소프트웨어 업데이트를 통해 Dante AV Ultra와 Dante AV-H 간 비디오 트랜스코딩이 가능해질 예정이다.

4K. 단테 AV 기술은 고품질 오디오와 4K 영상을 1Gbps IP 네트워크를 통해 사실상 지연 없이 전송할 수 있도록 통합한다. 패튼 FPX6000은 4K60p 4:4:4를 지원한다.

간편함(Easy). 패튼의 AVoIP 게이트웨이는 설치와 사용이 매우 간단하다. 단테 컨트롤러를 사용하면 오디오·비디오 트래픽과 엔드포인트의 라우팅, 제어, 모니터링을 버튼 한 번으로 수행할 수 있다. FPX6000은 단테 스튜디오(Dante Studio), 단테 도메인 매니저(Dante Domain Manager), 단테 디렉터(Dante Director)와도 호환된다.

채널(Channels). 패튼 FPX6000 게이트웨이는 기존 이더넷 백본에 오디오 8채널(송신 또는 수신)과 HDCP 암호화가 적용된 비디오 채널을 손쉽게 삽입할 수 있다. 패튼 솔루션은 과거 Audio/Video-over-IP와 관련해 발생했던 성능 문제와 관리상의 어려움을 해소한다.

동기화(Synchronized). 단테(Dante)는 시스템 전체에 단일 네트워크 클록을 제공하여 오디오와 비디오의 동기화를 구현함으로써 정렬 문제를 제거하고, 지터(jitter)로 인한 고조파 왜곡과 위상 잡음을 줄인다. 단테 AV는 오디오·비디오·데이터가 혼합된 네트워크를 지원하며, 표준 엔터프라이즈 기가비트 이더넷 네트워크에서도 방송 미디어에 충분한 대역폭을 보장한다.

연결성(Connections). FPX6000은 고성능 오디오·비디오 제공뿐 아니라, 키보드와 마우스를 위한 USB 2.0 및 USB OTG, 리모컨을 위한 적외선(IR), 그리고 PTZ 제어를 위한 직렬 신호까지 지원하는 최신식 주변 장치 연결 옵션을 갖추고 있다.

FiberPlex FPX6000 단테 AV 오디오/비디오-오버-IP 게이트웨이에 대한 자세한 내용은 www.patton.com/fpx6000에서 확인할 수 있다.

관련 소식으로, 패튼은 최근 미국에서 제작된 2세대 상업용 등급 FIPS-140 초고보안 SIP 전화기를 공개했으며, NG911 규격 준수 기능을 한층 강화했다.

Patton 소개

패튼(Patton)은 VoIP, 이더넷 확장, 무선, 광섬유 제품을 포함한 다양한 솔루션을 제공하는 세계적으로 유명한 네트워크 및 통신 기술 제조업체다. 1984년에 설립되어 미국 메릴랜드주 게이더스버그에 본사를 둔 패튼은 강력한 글로벌 입지와 함께 다양한 고객층에 신뢰성과 혁신성을 갖춘 솔루션을 제공하는 기업으로 명성을 쌓아왔다.

언론 연락처: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

