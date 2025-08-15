Patton Melancarkan Semula Pengekod dan Penyahkod Dante AV dengan Codec Colibri pada Harga Potongan Besar

Pelancaran keluaran baharu Patton bagi FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP Gateway menampilkan harga pasaran terendah setakat ini, Codec Colibri serta interoperabiliti yang dipertingkatkan.

FiberPlex™... Komunikasi Digital yang Selamat!

GAITHERSBURG, Maryland, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton, peneraju global dalam Komunikasi Bersepadu, ProAV dan penyiaran media, mengumumkan pelancaran perisian baharu untuk siri FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway, kini ditawarkan pada separuh harga.

FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway

Gateway AVoIP Patton mudah dipasang dan digunakan. Pengawal Dante memudahkan penghalaan, kawalan dan pemantauan trafik audio/video, semudah menekan butang.

Pada Ogos 2021, Patton merupakan peneraju pertama dan yang pertama memasuki pasaran dengan produk Dante AV. Kini , Patton dengan sukacitanya mengumumkan bahawa harga bagi FPX6000 AVoIP Gateway telah dikurangkan sebanyak separuh—dengan penambahan kemas kini perisian yang menyokong firmware Colibri terkini.

Colibri ialah codec video terbaru daripada Audinate yang dibangunkan khusus untuk pengedaran AV-over-IP. Colibri menyediakan kualiti visual hampir tanpa kehilangan (visually lossless) serta kependaman subframe yang rendah. Patton FPX6000 kini serasi untuk beroperasi dengan semua produk Dante AV Ultra yang menyokong codec Colibri, termasuk peranti daripada Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray dan PTZ Optics.

Interop. FPX6000 juga akan beroperasi secara interoperasi dengan Dante Audio daripada produk Dante AV-A dan Dante AV-H. Pada akhir tahun ini, kemas kini perisian daripada Audinate untuk Dante AV-H akan membolehkan transkod video antara Dante AV Ultra dan Dante AV-H.

4K. Teknologi Dante AV menggabungkan audio berkualiti tinggi dan video 4K untuk penghantaran melalui rangkaian IP 1-Gbps dengan kependaman yang hampir sifar. FPX6000 daripada Patton menyokong 4K60p 4:4:4.

Mudah. Gateway AVoIP Patton mudah dipasang dan digunakan. Pengawal Dante memudahkan penghalaan, kawalan dan pemantauan trafik serta titik akhir audio/video, semudah menekan satu butang. FPX6000 daripada Patton juga akan berfungsi dengan Dante Studio, Dante Domain Manager dan Dante Director.

Saluran. Gateway Patton FPX6000 memudahkan penyisipan 8 saluran audio (penghantaran atau penerimaan) serta satu saluran video dengan penyulitan HDCP ke dalam rangkaian Ethernet sedia ada. Penyelesaian Patton menghapuskan isu prestasi dan kesukaran pengurusan yang sebelum ini dikaitkan dengan Audio/Video melalui IP.

Disegerakkan. Dengan menyediakan satu jam rangkaian untuk keseluruhan sistem, penyegerakan audio dan video Dante menghapuskan masalah penjajaran, sekali gus mengurangkan herotan harmonik dan bunyi fasa yang disebabkan oleh jitter. Dante AV menyokong rangkaian campuran audio-video-data sambil memastikan media siaran mempunyai lebar jalur yang mencukupi—walaupun pada rangkaian Ethernet gigabit perusahaan standard.

Sambungan. Selain menyediakan audio dan video berprestasi tinggi, FPX6000 turut dilengkapi dengan pilihan sambungan periferal yang canggih dan mudah digunakan, termasuk USB 2.0 dan USB OTG untuk papan kekunci dan tetikus, inframerah untuk alat kawalan jauh—malah isyarat bersiri untuk kawalan PTZ.

Untuk maklumat lanjut mengenai gateway FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP, sila layari www.patton.com/fpx6000

Dalam berita berkaitan, Patton baru-baru ini melancarkan telefon SIP ultra-selamat generasi kedua buatan AS bertaraf komersial dengan pematuhan NG911 yang dipertingkatkan, mengikut piawaian FIPS-140.

Perihal Patton

Patton merupakan pengeluar teknologi rangkaian dan komunikasi yang terkenal di seluruh dunia, menawarkan pelbagai penyelesaian termasuk VoIP, peluasan Ethernet, tanpa wayar serta produk gentian optik. Ditubuhkan pada tahun 1984 dan beribu pejabat di Gaithersburg, MD, Patton mempunyai kehadiran global yang kukuh serta reputasi dalam menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai dan inovatif kepada pelbagai kumpulan pelanggan.

