Patton เปิดตัวใหม่ Dante AV Encoders และ Decoders พร้อม Colibri Codec ในราคาลดพิเศษ

การเปิดตัวใหม่ของ Patton สำหรับ FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP Gateway มาพร้อมราคาต่ำที่สุดในตลาด Colibri Codec และความสามารถในการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น
FiberPlex™... ทำให้การสื่อสารดิจิทัลปลอดภัย!
เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton ผู้นำระดับโลกด้าน Unified Communications, ProAV และผลิตภัณฑ์สื่อออกอากาศ ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่สำหรับชุด FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway พร้อมราคาพิเศษลดครึ่งหนึ่ง
FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway
เกตเวย์ AVoIP ของ Patton ติดตั้งและใช้งานง่าย โปรแกรมควบคุม Dante ทำให้การกำหนดเส้นทาง ควบคุม และตรวจสอบการรับส่งสัญญาณเสียง/วิดีโอเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่กดปุ่ม
ในเดือนสิงหาคม 2021 Patton เป็นผู้ใช้รายแรกและผู้จำหน่ายรายแรกของผลิตภัณฑ์ Dante AV ตอนนี้ Patton มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้ลดราคาลงครึ่งหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ FPX6000 AVoIP Gateway พร้อมกับเพิ่มการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่รองรับเฟิร์มแวร์ Colibri รุ่นล่าสุด
Colibri คือโคเดกวิดีโอรุ่นล่าสุดจาก Audinate ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการกระจายสัญญาณ AV-over-IP Colibri มอบคุณภาพภาพที่แทบไม่สูญเสียรายละเอียดและความหน่วงย่อยเฟรมต่ำ Patton FPX6000 ปัจจุบันสามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Dante AV Ultra ทุกตัวที่รองรับโคเดก Colibri รวมถึงอุปกรณ์จาก Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray และ PTZ Optics
การทำงานร่วมกันFPX6000 ยังสามารถทำงานร่วมกับ Dante Audio จากผลิตภัณฑ์ Dante AV-A และ Dante AV-H ได้ด้วย ต่อมาภายในปีนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์จาก Audinate สำหรับ Dante AV-H จะทำให้สามารถแปลงสัญญาณวิดีโอระหว่าง Dante AV Ultra และ Dante AV-H ได้
4K เทคโนโลยี Dante AV รวมเสียงคุณภาพสูงและวิดีโอ 4K สำหรับการส่งผ่านเครือข่าย IP ความเร็ว 1 Gbps โดยแทบไม่มีความหน่วง FPX6000 ของ Patton รองรับความละเอียด 4K60p 4:4:4
ง่าย เกตเวย์ AVoIP ของ Patton ติดตั้งและใช้งานง่าย ตัวควบคุม Dante ช่วยให้การกำหนดเส้นทาง การควบคุม และการตรวจสอบสัญญาณเสียง/วิดีโอ รวมถึงอุปกรณ์ปลายทาง ทำได้ง่ายเหมือนการกดปุ่ม FPX6000 ของ Patton ยังสามารถทำงานร่วมกับ Dante Studio, Dante Domain Manager และ Dante Director ได้อีกด้วย
ช่อง เกตเวย์ Patton FPX6000 ช่วยให้สามารถเพิ่ม 8 ช่องเสียง (ส่งหรือรับ) พร้อมกับช่องวิดีโอที่มีการเข้ารหัส HDCP ลงในโครงสร้าง Ethernet ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย โซลูชันของ Patton ช่วยขจัดปัญหาด้านประสิทธิภาพและความยุ่งยากในการจัดการที่เคยเกิดขึ้นกับ Audio/Video-over-IP
ซิงโครไนซ์ Dante ช่วยซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอทั้งระบบด้วยสัญญาณนาฬิกาเครือข่ายเพียงตัวเดียว ทำให้หมดปัญหาการจัดแนว พร้อมลดทั้งความเพี้ยนของฮาร์มอนิกและสัญญาณรบกวนเฟสที่เกิดจากจิตเตอร์ Dante AV รองรับเครือข่ายที่ผสมผสานเสียง วิดีโอ และข้อมูล พร้อมทั้งรับประกันว่าสื่อออกอากาศจะมีแบนด์วิดท์เพียงพอ แม้บนเครือข่ายอีเธอร์เน็ตความเร็วหนึ่งกิกะบิตแบบมาตรฐานขององค์กร
การเชื่อมต่อ นอกจากจะให้ประสิทธิภาพสูงทั้งเสียงและวิดีโอแล้ว FPX6000 ยังมาพร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อรอบด้านที่ทันสมัยและสะดวกสบาย ได้แก่ USB 2.0 และ USB OTG สำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์ อินฟราเรดสำหรับรีโมตคอนโทรล และแม้แต่สัญญาณอนุกรมสำหรับควบคุม PTZ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP gateway เข้าไปที่ www.patton.com/fpx6000
ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Patton เพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์ SIP รุ่นที่สอง ผลิตในสหรัฐอเมริกา มาตรฐานเชิงพาณิชย์ ระดับความปลอดภัยสูง FIPS-140 พร้อมความสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับ NG911
เกี่ยวกับ Patton
Patton เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารชั้นนำระดับโลกที่มีโซลูชันครอบคลุมหลากหลาย ทั้ง VoIP การขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต ระบบไร้สาย และอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง Patton ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์ และมีเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลก พร้อมชื่อเสียงด้านการนำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้และทันสมัยให้กับลูกค้าที่หลากหลาย
ติดต่อด้านสื่อ: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com
