Patton 以大幅降价方式重新推出搭载 Colibri 编解码器的 Dante 音视频编码器和解码器

Patton 新发布的 FiberPlex FPX6000 DanteAV 音频/视频 IP 网关 (Audio/Video-over-IP Gateway, AVoIP) 具备市场上史无前例的最低售价、Colibri 编解码器以及增强的互操作性。

马里兰州盖瑟斯堡, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 统一通信、专业音视频 (ProAV) 以及媒体广播产品领域的全球领导者 Patton 宣布，推出 FiberPlex FPX6000 AVoIP 网关系列的全新软件版本，半价发售。

FiberPlex FPX6000 AVoIP 网关

Patton 的 AVoIP 网关产品安装简便，易于使用。 Dante 控制器让音视频流量的路由、控制和监控操作变得如同按下按钮般简单。

2021 年 8 月，Patton 成为首个采用者，并率先将Dante AV 产品推向市场。 现在 ，Patton 欣然宣布，其 FPX6000 AVoIP 网关的价格已经减半，同时也添加了支持最新 Colibri 固件的软件更新。

Colibri 是 Audinate 专为 AV-over-IP 分发而开发的最新视频编码解码器。 Colibri 能提供视觉上无损的质量和低子帧延迟。 Patton FPX6000 现在可以与所有支持 Colibri 编解码器的 Dante AV Ultra 产品互操作，包括来自 Bolin、AJA Video、Adtechno、Yuan、Minnray 和 PTZ Optics 的设备。

互操作性。FPX6000 还将与 Dante AV-A 和 Dante AV-H 产品中的 Dante Audio 实现互操作。 今年晚些时候，Audinate 将为 Dante AV-H 提供一项软件更新，从而允许在 Dante AV Ultra 和 Dante AV-H 之间实现视频转码。

4K。Dante AV 技术集成了高质量的音频和 4K 视频，可通过 1-Gbps IP 网络进行传输，几乎实现零延迟。 Patton 的 FPX6000 支持 4K60p 4:4:4。

简单。Patton 的 AVoIP 网关产品安装简便，易于使用。 Dante 控制器让音视频流量及终端设备的路由、控制和监控操作变得如同按下按钮般简单。 Patton 的 FPX6000 同时也可与 Dante Studio、Dante Domain Manager 和 Dante Director 兼容使用。

通道。Patton FPX6000 网关可以轻松地将 8 个音频通道（发送或接收音频）以及一个带 HDCP 加密的视频通道集成到现有的以太网骨干网中。 Patton 解决方案消除了过去与 Audio/Video-over-IP 有关的性能问题和管理难题。

同步。通过为整个系统提供单一网络时钟，Dante 的音频和视频同步消除了对齐问题，减少了抖动引起的谐波失真和相位噪声。 Dante AV 支持混合音视频数据网络，同时能确保广播媒体有足够的带宽——即使在标准的企业千兆级以太网环境下也能实现。

连接。除了提供高性能的音频和视频外，FPX6000 还具有一套便捷、先进的外设连接选项，包括用于连接键盘和鼠标的 USB 2.0 和 USB OTG，用于连接遥控器的红外线——甚至还有用于 PTZ 控制器的串行信号。

在相关新闻中，Patton 最近推出了其第二代美国制造的商用级 FIPS-140 超安全 SIP 电话，该电话增强了 NG911 合规性。

关于 Patton

Patton 是一家全球知名的网络和通信技术制造商，提供包括 VoIP、以太网扩展、无线和光纤产品在内的广泛解决方案。 公司成立于 1984 年，总部位于马里兰州的盖瑟斯堡。公司在全球拥有强大的影响力，并因能向多样化的客户群提供可靠和创新的解决方案而享有盛誉。

