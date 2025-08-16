Groupe Prime Drink fournit un rapport bihebdomadaire sur le statut du MCTO et annonce la clôture de son placement privé

MONTRÉAL, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce que, conformément à son communiqué du 30 juillet 2025, la Société a volontairement déposé une demande auprès de son autorité principale, la British Columbia Securities Commission (« BCSC »), qui a accordé un ordre d’interdiction d’opérations aux dirigeants (« MCTO ») daté du 30 juillet 2025, en vertu de la Politique nationale 12-203 — Ordres d’interdiction d’opérations aux dirigeants (« NP 12-203 »), et a accordé à la Société un délai supplémentaire pour déposer ses états financiers annuels pour la période terminée le 31 mars 2025, y compris le rapport de gestion et les attestations connexes, au plus tard le 29 juillet 2025 (collectivement, les « Déclarations financières annuelles »). Ce délai a maintenant été prolongé jusqu’au 29 septembre 2025 inclusivement.

En vertu du MCTO, le chef de la direction et le chef de la direction financière de la Société ne peuvent effectuer d’opérations sur les titres de la Société tant que celle-ci n’aura pas déposé ses Déclarations financières annuelles au plus tard le 29 septembre 2025 et que le directeur général de la BCSC n’aura pas levé le MCTO. L’ordonnance n’affecte pas la capacité des actionnaires à négocier leurs titres.

La Société travaille avec diligence et prévoit effectuer le dépôt au plus tard le 29 septembre 2025.

La Société confirme qu’elle continuera de respecter les dispositions des lignes directrices en matière d’information alternative prévues par la NP 12-203 en publiant, sous forme de communiqués, des rapports de défaut bihebdomadaires jusqu’au dépôt des Déclarations financières annuelles.

Clôture du placement privé

Prime a complété son placement privé d'unités sans l’entremise d’un courtier, tel qu'annoncé le 2 juillet 2025, pour un produit brut de 845 000 $. La Société a ainsi émis 10 242 424 actions ordinaires et 7 681 818 bons de souscription. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,11 $ l'action pendant trois ans à compter de la date de clôture du placement privé.

Dans le cadre du placement privé, la Société a émis 921 818 bons de souscription de courtiers en tant qu'honoraires d'intermédiation à des intermédiaires sans lien de dépendance. Chaque bon de souscription de courtiers confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,11 $ l'action pendant trois ans à compter de la date de clôture du placement privé.

Les titres sous-jacents aux unités et aux bons de souscription de courtiers émis dans le cadre du placement privé seront sujets à des restrictions de revente, y compris une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour ses activités d’exploitation et son fonds de roulement.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jean Gosselin, chef de la direction financière

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : info@prime-group.ca

