DIGITALIST GROUP OYJ:N OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN ON REKISTERÖITY, YHTIÖN VAIHTOVELKAKIRJALAINOILLA JA OPTIO-OHJELMALLA 2021 MERKITTÄVISSÄ OLEVIEN YHTIÖN OSAKKEIDEN ENIMMÄISMÄÄRIEN SEKÄ MERKINTÄHINTOJEN TARKISTAMINEN

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 16.8.2025 klo 11:05

Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä maksuton suunnattu osakeanti, osakkeiden lunastaminen ja mitätöinti

Digitalist Group Oyj ("Digitalist Group" tai "Yhtiö") on aiemmin tiedotetun mukaisena yhdistämispäivänä 15.8.2025 toteuttanut Yhtiön osakkeiden yhdistämisen eli osakkeiden lukumäärän vähentämisen sekä siihen liittyvän maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Yhtiön uusi osakemäärä on 2.773.721 kappaletta. Uusi osakkeiden lukumäärä on tänään 16.8.2025 merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa maanantaina 18.8.2025 Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla uudella ISIN-tunnuksella FI4000591698. Digitalist Groupin kaupankäyntitunnus DIGIGR säilyy ennallaan.

Digitalist Groupin ylimääräinen yhtiökokous päätti 13.8.2025 Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä osakkeiden lunastamisesta siten, että osakkeiden yhdistämisen jälkeen jokaista 250 Yhtiön osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake. Osakkeiden yhdistämisen toteuttamisen yhteydessä Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän maksuttoman suunnatun osakeannin täytäntöönpanosta, jossa Yhtiö on luovuttanut vastikkeetta yhteensä 636.238 kappaletta hallussaan ollutta omaa osakettaan siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään Yhtiön osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä on tehty jaollinen 250:llä. Vastikkeetta luovutettujen osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo 15.8.2025 päivän päätöskurssilla oli noin 11.706,78 euroa.

Suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiö on lunastanut vastikkeetta 249 osaketta jokaista 250 Yhtiön osaketta kohden ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet on mitätöity välittömästi. Yhdistämistoimenpiteiden yhteydessä mitätöitiin lisäksi Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä 205 kappaletta, jotta Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ja Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä saatiin jaollinen 250:llä. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Digitalist Groupilla on hallussaan 28.114 omaa osakettaan.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen parantaminen. Osakkeiden yhdistämistä koskeva menettely on kuvattu tarkemmin Digitalist Groupin 13.8.2025 julkaisemassa pörssitiedotteessa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät osallistuneet Turret Oy Ab:tä osakkeiden yhdistämisessä koskevaan päätöksentekoon.

Yhtiön vaihtovelkakirjalainoilla ja optio-ohjelmalla 2021 merkittävissä olevien yhtiön osakkeiden enimmäismäärien sekä merkintähintojen tarkistaminen

Yhtiön osakkeiden yhdistämisen täytäntöönpanon seurauksena Yhtiön hallitus päätti osakkeiden yhdistämisen aiheuttamista muutoksista jäljempänä esitetyllä tavalla:

Turret Oy Ab:n (”Turret ”) ja Holdix Oy Ab:n (”Holdix”) merkitsemillä Digitalist Groupin vaihtovelkakirjalainoilla (erikseen ”Vaihtovelkakirjalaina” tai yhdessä ”Vaihtovelkakirjalainat”) 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4, 2022/1, 2025/1 ja 2025/2 koskevien ehtojen (”Ehdot”) mukaan merkittävissä olevien Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismääriin sekä merkintähintoihin; ja



Yhtiön Optio-ohjelmaan 2021 kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismääriin sekä merkintähintoihin ja osin optio-oikeuksien raukeamisesta.

Vaihtovelkakirjalainat 2021/1, 2021/3, 2022/1 ja 2025/1

Yhtiön hallitus päätti Turretin merkitsemillä Vaihtovelkakirjalainoilla 2021/1, 2021/3, 2022/1 ja 2025/1 merkittävissä olevien Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismääriin sekä merkintähintoihin tehtävistä seuraavista muutoksista:

Vaihtovelkakirjalainojen Ehtojen 11. kohtien mukaisena osakkeen Vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että 18.8.2025 edeltävältä ajalta laskettava Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi kerrotaan 250:llä;



Vaihtovelkakirjalainaan 2021/1 kuuluvat velkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään 260.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen;



Vaihtovelkakirjalainaan 2021/3 kuuluvat velkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään 5.204.280 uuteen Yhtiön osakkeeseen;



Vaihtovelkakirjalainaan 2022/1 kuuluvat velkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään 772.600 uuteen Yhtiön osakkeeseen;



Vaihtovelkakirjalainaan 2025/1 kuuluvat velkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään 951.772 uuteen Yhtiön osakkeeseen.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet Vaihtovelkakirjalainoja 2021/1, 2021/3, 2022/1 ja 2025/1 liittyvään päätöksentekoon.





Vaihtovelkakirjalainat 2021/2, 2021/4 ja 2025/2

Yhtiön hallitus päätti Holdixin merkitsemillä Vaihtovelkakirjalainoilla 2021/2, 2021/4 ja 2025/2 merkittävissä olevien Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismääriin sekä merkintähintoihin tehtävistä seuraavista muutoksista:

Vaihtovelkakirjalainojen Ehtojen 11. kohtien mukaisena osakkeen Vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että 18.8.2025 edeltävältä ajalta laskettava Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi kerrotaan 250:llä;



Vaihtovelkakirjalainaan 2021/2 kuuluvat velkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään 140.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen;



Vaihtovelkakirjalainaan 2021/4 kuuluvat velkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään 2.424.450 uuteen Yhtiön osakkeeseen;



Vaihtovelkakirjalainaan 2025/2 kuuluvat velkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään 377.584 uuteen Yhtiön osakkeeseen.

Optio-ohjelma 2021

Digitalist Groupilla on voimassa ainoastaan yksi optio-ohjelma eli Optio-ohjelma 2021. Kaikki voimassa olevat Optio-ohjelman 2021 mukaiset optio-oikeuksien saajille jaetut optio-oikeudet on merkitty tunnuksella 2021A2 (”Optio-oikeuden 2021A2) ja muita Optio-ohjelmaan 2021 kuuluvia eri tunnuksilla olevia ja jaettuja optio-oikeuksia ei ole enää voimassa.

Kullakin Optio-oikeudella 2021A2 voi merkitä yhden uuden Yhtiön osakkeen.

Optio-oikeuksia 2021A2 oli ennen osakkeiden yhdistämistä voimassa 7.300.000 kappaletta ja Optio-oikeuksilla 2021A2 merkittävien Yhtiön uusien osakkeiden merkintähinta oli ehtojen mukaan 0,0298 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika Optio-oikeuksilla 2021A2 alkaa 1.1.2026 ja päättyy 31.12.2026.

Yhtiön hallitus päätti 15.8.2025 muuttaa Optio-ohjelman 2021 Optio-oikeuksien saajille annettujen Optio-oikeuksien 2021A2 ehtoja siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen seuraavasti:

Optio-oikeuksilla 2021A2 voidaan merkitä yhteensä enintään 29.200 uutta Yhtiön osaketta; ja



Optio-oikeuksilla 2021A2 merkittävien Yhtiön uusien osakkeiden merkintähinta on 7,45 euroa per osake.

Yhtiön hallitus totesi Optio-ohjelma 2021:n muiden siihen kuuluvien optio-oikeuksien osalta (2021A1, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1) rauenneeksi.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422,

magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080,

esa.matikainen@digitalistgroup.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global



