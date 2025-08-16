מידע למשקיעי LFMD: אם סבלתם מהפסדים ב- LifeMD, Inc. (נאסד"ק: LFMD), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי דין לגבי זכויותיכם

ניו יורק, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, ממשיך לחקור תביעות פוטנציאליות בניירות ערך בשם בעלי המניות של LifeMD, Inc (נאסד"ק: LFMD) הנובעות מהטענות כי LifeMD פרסמה מידע עסקי מטעה מהותי לציבור המשקיעים.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של LifeMD במהלך התקופה הייצוגית, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה. משרד רוזן עורכי דין מכין תביעה ייצוגית בדרישה להשבת הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית הפוטנציאלית נגד חברת LifeMD, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=43404 , או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com.

במה מדובר: ב-5 באוגוסט 2025, לאחר סגירת השוק, LifeMD דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025. בהודעה זו, LifeMD הודיעה על הנחיות מתוקנות. בין שאר המדדים, LifeMD הצהירה כי היא מצפה להכנסות כוללות בטווח של 250 עד 255 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית קודמת של 268 עד 275 מיליון דולר.

בעקבות מידע זה, מחיר מניית LifeMD צנח ב-44.8% ב-6 באוגוסט 2025.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית באותה תקופה. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

