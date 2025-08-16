מידע למשקיעי SLP: אם סבלתם מהפסדים ב- .Simulations Plus, Inc (נאסד"ק: SLP), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי דין לגבי זכויותיכם

ניו יורק, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, ממשיך לחקור תביעות פוטנציאליות בניירות ערך בשם בעלי המניות של Simulations Plus, Inc (נאסד"ק: SLP) הנובעות מהטענות כי Simulations Plus פרסמה מידע עסקי מטעה מהותי לציבור המשקיעים.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של Simulations Plus במהלך התקופה הייצוגית, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה. משרד רוזן עורכי דין מכין תביעה ייצוגית בדרישה להשבת הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית הפוטנציאלית נגד חברת Simulations Plus, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42476 , או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com .

במה מדובר: ב-15 ביולי 2025, בשעות השוק, פרסם Benzinga מאמר שכותרתו " Simulations Plus רואה ביקוש חלש יותר נמשך, התחזית מתרככת". במאמר נכתב כי מניות Simulations Plus ירדו "בעקבות פרסום דו"ח הרווחים לרבעון השלישי של 2025. בכתבה נכתב כי Simulations Plus דיווחה על מכירות של 20.4 מיליון דולר, המייצגים עלייה של 10% משנה לשנה, אך זה לא עמד בהערכת הקונצנזוס של 20.9 מיליון דולר". יתר על כן, "ההחמצה שלה הגיעה בעקבות נתוני מכירות ראשוניים לרבעון השלישי שפורסמו ביוני, שכבר היו נמוכים מהציפיות ב-19 מיליון דולר עד 20 מיליון דולר, בהשוואה לקונצנזוס של 22.78 מיליון דולר".

בעקבות מידע זה, מניית Simulations Plus ירדה ב-25.75% ב-15 ביולי 2025.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית באותה תקופה. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

